Halbjahreszahlen – Swiss Estates schreibt Verlust Im ersten Halbjahr schreibt die Immobiliengesellschaft einen Verlust von 3,21 Mio. Grund dafür ist eine Rückstellung für den Forderungsprozess mit der Altra Foundation.

Im ersten Semester 2021 resultierte noch ein Halbjahresgewinn von 3,35 Mio. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die an der BX Swiss kotierte Immobiliengesellschaft Swiss Estates hat im ersten Halbjahr 2022 einen deutlichen Verlust verbucht. Grund ist eine Rückstellung im Rahmen einer erstinstanzlichen Niederlage in einem Forderungsprozess mit der Altra Foundation.



Konkret weist Swiss Estates gemäss dem Halbjahresbericht auf Basis ungeprüfter Zahlen einen Nettoliegenschaftsertrag von rund 2,97 Mio. Fr. aus. Im Vorjahreshalbjahr standen hier 2,60 Mio. zu Buche. Unter dem Strich resultierte indes ein Verlust von 3,21 Mio. Fr., nachdem im ersten Semester 2022 noch ein Halbjahresgewinn von 3,35 Mio. verbucht worden war.



Begründet wird der hohe Fehlbetrag mit der Rückstellung im Zusammenhang mit der erstinstanzlichen Niederlage in dem Forderungsprozess: Vor zwei Wochen hatte Swiss Estates vor dem Zürcher Handelsgericht eine Niederlange erlitten. Das Gericht hatte der Klage der Altra Foundation im Wesentlichen stattgegeben, wie die Immobilienfirma damals mitgeteilt hatte.



Die Forderung steht im Zusammenhang mit der Übernahme der Espace Immobilien AG von deren Vorbesitzern Altra Foundation und SL Development AG per 1. Januar 2021.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.