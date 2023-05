Quartalszahlen – Swiss Life bescheinigt sich guten Jahresstart Der Lebensversicherer liegt im ersten Quartal bei den Prämieneinnahmen klar über den Erwartungen – beim Fee-Ertrag dagegen wurden sie nicht ganz erfüllt.

Laut Konzernchef Patrick Frost ist Swiss Life gut ins Geschäftsjahr 2023 gestartet. Bild: ZVG/Swiss Life

Swiss Life hält am eingeschlagenen Weg fest und baut das Geschäft, das dem Finanzkonzern Gebühren einbringt, weiter aus. Im Startquartal 2023 hat der Finanzkonzern mit Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung zum Beispiel für Pensionskassen oder dem Verkauf anlagegebundener Vorsorgeprodukte wiederum mehr Geld eingenommen.



Die Fee-Erträge, wie Swiss Life die erwirtschafteten Gebühren nennt, stiegen im ersten Quartal um 3% auf 595 Mio. Fr. In lokalen Währungen gerechnet hätte das Plus gar 7% betragen, teilte Swiss Life am Donnerstag mit. Damit hat der Konzern etwas schlechter als von Analysten erwartet abgeschnitten.



Die Prämieneinnahmen der Gruppe kletterten in den ersten drei Monate um 10% auf 7,53 Mrd. Fr. in die Höhe und lagen damit klar über den Erwartungen. In Lokalwährungen stiegen sie um 11%. Eine starke Prämiensteigerung gelang in der Einheit International, auch dank einer Übernahme.



Swiss Life sei gut ins Geschäftsjahr 2023 gestartet, wird Konzernchef Patrick Frost in der Mitteilung zitiert. Das Fee-Geschäft sei breit aufgestellt, wobei bei Immobilientransaktionen ein Rückgang zu im europäischen zu tieferen Einnahmen geführt habe. Derweil sei die Gruppe mit dem Unternehmensprogramm «Swiss Life 2024» weiterhin gut auf Kurs.

