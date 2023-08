Nach dem einmaligen Umsatzsprung 2019 hat sich das Geschäftsvolumen in den folgenden Jahren wieder eingependelt und liegt leicht über der Grenze von 20 Mrd. Fr. Swiss Life hält sich im Neugeschäft traditioneller Lebensversicherungen zurück und setzt stattdessen auf rentablere Geschäfte wie Immobilienbewirtschaftung oder Vermögensverwaltung. Diese Expansion führt zu einem zunehmenden Strom an diversifizierten Einnahmen, die wiederum den Aktionären in Form von Dividendenerhöhungen zugutekommen.