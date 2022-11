Finanz-Karriere – Swiss Life prämiert Studienarbeiten Die Versicherungsgesellschaft ehrt Studenten von Fachhochschulen für ihre Bachelor- und Masterarbeiten zu Themen aus dem Finanzbereich. Philippe Béguelin

1 / 7 Marc Leuenberger, Anerkennungspreis Kategorie Master; Dominic Jäger, Studienpreis Kategorie Bachelor; Stefan Mächler, Anlagechef der Swiss-Life-Gruppe; Marilyne Fankhauser, Anerkennungspreis Kategorie Bachelor; Nicola Leuenberger, Studienpreis Kategorie Master (v.l.n.r.) Bilder: Iris C. Ritter/FuW

Aus- und Weiterbildung stehe im Zentrum, deshalb «ist der Studienpreis für uns sehr wichtig», sagte Stefan Mächler, Anlagechef der Swiss-Life-Gruppe, an der diesjährigen Preisverleihung am Mittwoch in Zürich. Die Vermögensverwaltung sei weltweit ein äusserst kompetitives Umfeld. Deshalb sei es für Unternehmen essenziell, Zugang zu Fachleuten mit profundem und aktuellem Wissen zu erhalten. Dies sei auch wichtig für den Finanzplatz, sagte Mächler. Der Studienpreis habe den Zweck, praxisorientierte Forschungsarbeit im Finanzbereich an Fachhochschulen zu fördern.