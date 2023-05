Jahreszahlen – Swiss Life steigert Betriebsergebnis in der BVG Der Lebensversicherer hat im vergangenen Jahr die Bruttoprämien im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge etwas gesteigert.

Das Betriebsergebnis ist auf 138 Mio. Fr. (VJ: 124 Mio.) gestiegen. Bild: Christian Merz/Keystone

Die Swiss Life hat im vergangenen Jahr im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge die Bruttoprämien leicht gesteigert. Dabei hat die Zahl der Versicherten in der beruflichen Vorsorge (BVG) leicht abgenommen. Dagegen ist die Zahl Verträge leicht gestiegen.

Swiss Life habe 2022 an der umsichtigen Zeichnungspolitik festgehalten, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Lebensversicherer erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit der Kollektivversicherung Prämieneinnahmen von 7,949 Mrd. Fr. nach 7,893 Mrd. im Jahr zuvor. Das Betriebsergebnis stieg auf 138 Mio. Fr. (VJ: 124 Mio.). Dabei sei die Zahl der BVG-Versicherten leicht auf 510'693 (512'503) gesunken, während die Anzahl Verträge um 1% 48'956 zugenommen habe.

Der Nettoanlageertrag habe um 378 Mio. auf insgesamt 1,796 Mrd. Fr. zugenommen, heisst es weiter. Dabei lagen die Einnahmen aus den Risikoprämien mit 751 Mio. Fr. praktisch auf Vorjahresniveau. Dagegen ging der Risikoaufwand um 52 Mio. auf 442 Mio. Fr. zurück.

Ausschüttungsquote von 95%

Swiss Life habe mit einer Ausschüttungsquote von 95% die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, heisst es weiter. Die Versicherten erhielten im vergangenen Jahr 211 Mio. Fr. und damit deutlich mehr Mittel aus dem Überschussfonds als im Vorjahr (136 Mio.). Dem Überschussfonds seien 636 Mio. Fr. neu zugewiesen worden. Dies entspreche einer Zunahme von 486 Mio.

Die Nettoanlagerendite habe 2,36% betragen. Die Abschluss- und Verwaltungskosten nahmen stiegen 2022 um 23 Mio. auf 236 Mio. Fr. Dies sei hauptsächlich auf Investitionen in einen vereinfachten, digitalen Kundenzugang zurückzuführen, schreibt Swiss Life weiter.

Wachstum in der Teilautonomie

Das Vollsortiment für Unternehmenskunden mit Vollversicherungs-, teilautonomen und Risikorückdeckungslösungen sowie Dienstleistungen für Pensionskassen sei bei stabiler Nachfrage weiterhin der strategische Grundpfeiler von Swiss Life.

Dagegen wachse der Bereich der Teilautonomie. Hier steigerte Swiss Life die verwalteten Vermögen auf 6,2 Mrd. Fr. (5,6 Mrd.). Dieses Geschäft werde grösstenteils nicht in den Prämieneinnahmen ausgewiesen. Zulegen konnte Swiss Life auch mit individuellen Lösungen in der 1e-Vorsorge. Per Ende 2022 verzeichnete Swiss Life in der Teilautonomie insgesamt 11'500 Anschlüsse. Dies sei ein Wachstum von 27% im Vergleich zum Vorjahr.

AWP

