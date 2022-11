Mit den Angaben zur Volumenentwicklung hat die Swiss Life die Erwartungen der Analysten in etwa erreicht. Bild: ZVG/Swiss Life

Ersteinschätzung von Thomas Hengartner um 7.25 Uhr.

Der Produktabsatz ist flott. Die Kommissionen für vermittelte Policen und Geldanlagen nehmen dieses Jahr kräftiger zu als die Versicherungsprämien, wie das strategisch geplant ist. Besonders expansiv ist Swiss Life also in denjenigen Geschäftssparten, die wenig Eigenkapital binden. Das sollte sich in einer besseren Eigenkapitalrendite niederschlagen. Gewinnzahlen gibt die Versicherungsgruppe zum dritten Quartal jedoch usanzgemäss nicht bekannt. Sie ist durch die Anlage der Prämiengelder an den Obligationenmärkten den Preiskorrekturen wegen der Zinswende stark ausgesetzt. Doch das Management merkt an, dass das Solvenzkapital der Gruppe per September noch immer mehr als doppelt so gross ist wie das Erfordernis der Finanzmarktaufsicht. Und es bestätigt, dass die Finanzziele in Reichweite bleiben. Das sind gute Nachrichten für die Anleger.