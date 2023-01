Wechsel im Management – Swiss Re braucht neuen Underwriting-Chef Der Rückversicherungskonzern muss sich einen neuen Leiter für seine Risikoabteilung suchen. Thierry Léger verlässt das Unternehmen per sofort, er wird Konzernchef von Konkurrent Scor.

Der Rückversicherer braucht schnellstmöglich einen neuen Underwriting-Chef. Bild: Christian Merz/KEYSTONE

Die Swiss Re muss sich einen neuen Underwriting-Chef suchen: Thierry Léger verlässt den Rückversicherungskonzern per sofort. Der 56-Jährige wird per 1. Mai Konzernchef des französischen Konkurrenten Scor.

Der Verwaltungsrat habe einstimmig beschlossen, den französisch-schweizerischen Doppelbürger zum Chief Executive Officer von Scor zu ernennen, teilte der französische Rückversicherer am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Zudem solle Léger an der Generalversammlung 2023 dem Verwaltungsrat beitreten.

Léger war seit 2020 Chief Underwriting Officer der Swiss Re. «In den vergangenen 25 Jahren bei der Swiss Re hat Thierry einen grossen Beitrag in vielen Bereichen unseres Geschäfts geleistet, von der Rückversicherung über die ehemalige Life Capital Geschäftseinheit bis hin zum Group Underwriting», erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler in einem Communiqué. Mumenthaler werde die Aufgaben von Thierry Léger ad interim übernehmen.

Bei Scor wurde der Chefposten frei, weil Laurent Rousseau zurückgetreten ist. Er wolle sich anderen beruflichen Möglichkeiten widmen, teilte Scor mit.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.