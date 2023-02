Analyse zu den Jahreszahlen – Swiss Re ist auf dem Weg der Besserung Der Rückversicherer hat in einem schwierigen Jahr gerade noch die Kurve gekriegt. Zum Jahresbeginn konnte er hohe Preissteigerungen durchsetzen. Jonathan Progin

Die verheerenden Schäden nach Hurrikan «Ian» haben Swiss Re einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bild: Steve Helber/AP Photo/Keystone

Geht doch! Swiss Re kehrte 2022 nach miserablen neun Monaten doch noch in die Gewinnzone zurück. Aus einem rapportierten Verlust von 0,3 Mrd. $ wurde zum Jahresende ein Gewinn von knapp 0,5 Mrd. $. Das ist dem vierten Quartal zu verdanken, in dem sich die angefallenen Kosten zur Deckung von Schäden in Grenzen gehalten haben.