Folgen des Hurrikans «Ian» – Swiss Re kassiert Profitabilitätsziel 2022 Der Rückversicherer erwartet einen Verlust im dritten Quartal und hält es für «unwahrscheinlich», die angestrebte Eigenkapitalrendite fürs Gesamtjahr zu erreichen.

Der Hauptsitz von Swiss Re in Zürich. Bild: Christian Beutler/Keystone

Hurrikan Ian hat der Swiss Re das dritte Quartal verhagelt. Der Rückversicherer erwartet deswegen im dritten Jahresviertel einen Verlust und kassiert zugleich seine Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr. Für die Aktie geht es dennoch im positiven Umfeld und dank bestätigter Mittelfristziele nach oben.

Den Schaden für Hurrikan Ian, der Ende September für starke Schäden in den USA sorgte, schätzt die Swiss Re für sich auf 1,3 Mrd. $. Dadurch werde ein Verlust im dritten Quartal in Höhe von etwa 0,5 Milliarden Dollar erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die vorläufigen versicherten Gesamtschäden durch den Wirbelsturm werden vom Schweizer Rückversicherer dabei auf insgesamt 50 bis 65 Mrd. $ geschätzt. Diese Schätzungen müssten aber möglicherweise im Lauf der Schadensmeldungen und -bewertungen noch angepasst werden.

Es sei «unwahrscheinlich», dass die für 2022 angestrebte Eigenkapitalrendite (ROE) der Gruppe von 10% erreicht werde, heisst es in der Mitteilung weiter. Grund hierfür seien neben den Einflüssen durch Naturkatastrophen auch der Krieg in der Ukraine sowie die hohe Volatilität an den Finanzmärkten.

Für die Erreichung der Ziele 2022 der Divisionen Life & Health Reinsurance (L&H Re) sowie Corporate Solutions sei man indes auf Kurs. So sollen diese beiden Bereiche einen Gewinn von rund 300 Mio. $ und eine Combined Ratio von unter 95% erzielen. Bei Property & Casualty Re werde die angestrebte normalisierte Combined Ratio von unter 94% hingegen wohl nicht erreicht.

Mittelfristziele intakt

An den mittelfristigen Zielen für 2024 hält die Swiss Re indes fest. Gemäss Aussagen vom Investorentag im April strebt der Rückversicherer bis dahin unter anderem eine Eigenkapitalrendite in Höhe von 14% an. Auch die Kapitalposition sei sehr stark mit einer SST-Quote per Anfang Juli von 274%.

Die detaillierten Zahlen zum dritten Quartal werden am 28. Oktober veröffentlicht.

Aktie steigt

An der Börse werden die Nachrichten gut verdaut. Analysten zeigen sich insgesamt von der Schadenhöhe wenig überrascht und auch die Gewinnwarnung wird erstaunlich unaufgeregt bewertet. Die Swiss Re werde dies dank dank der guten Kapitalausstattung wohl wegstecken können, heisst es beispielsweise im Urteil der ZKB. In den Fokus rücken alle Experten eher die starke SST-Quote und die bestätigten Mittelfristziele. Laut Vontobel eröffnet das durchaus die Chance auf eine mindestens konstante, wenn nicht sogar leicht höhere Dividende.

Entsprechend steigen die Aktien im Vormittagshandel in einem insgesamt positiven Marktumfeld um 2,2% auf 74.88 Fr.

AWP

