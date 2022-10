Gewinnambition verpasst – Swiss Re muss Reserven anzapfen Der Rückversicherer fällt in die Verlustzone zurück. Die Finanzziele sind hochgesteckt. Thomas Hengartner

Die Behebung der Schäden, die Wirbelsturm «Ian» Ende September in Florida verursacht hat, kostet die Versicherer bis zu 65 Mrd. $. Bild: EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Die Verpflichtung, die Schäden von Wirbelsturm «Ian» in Florida und in weiteren Gebieten zu beheben, kostet Swiss Re 1,3 Mrd. $. Der Rückversicherer bucht deshalb im dritten Quartal 0,5 Mrd. $ Verlust. Der schmale Semesterüberschuss von 0,2 Mrd. ist damit aufgezehrt. Für den Zeitraum Januar bis September lässt sich ein Fehlbetrag von 0,3 Mrd. $ errechnen. Vollständige Zahlen werden am 28. Oktober veröffentlicht.