Einschätzung zum Rücktritt von Sergio Ermotti – Swiss Re verliert eine wichtige Stütze Mit Sergio Ermotti tritt ein stiller Macher aus dem Präsidium des Verwaltungsrats zurück. Swiss Re täte gut daran, eine Person mit vertieften Branchenkenntnissen als Nachfolge zu bestimmen. Jonathan Progin

Sergio Ermotti ist zum neuen Chef von UBS ernannt worden und zieht sich darum als VR-Präsident von Swiss Re zurück. Bild: Ti-Press/Elia Bianchi/Keystone

Einschätzung von Jonathan Progin um 15:50 Uhr

Kaum ist Swiss Re nach einem operativ schwierigen Jahr in ruhigere Gewässer zurückgekehrt, folgt die nächste Herausforderung: die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger von Sergio Ermotti. Der 2021 angetretene Verwaltungsratspräsident wechselt an seine alte Wirkungsstätte UBS zurück.

In seiner Zeit beim Rückversicherer agierte Ermotti hinter den Kulissen. Die Vereinfachung des Entlohnungssystems und die Restrukturierung des Konzerns trägt teilweise seine Handschrift. Der Tessiner hatte als Branchenfremder und als Nachfolger von Walter Kielholz, eine der prägendsten Figuren des Schweizer Finanzplatzes, keinen einfachen Job. Während der Suche wird Jacques de Vaucleroy den Verwaltungsrat führen. Ermotti steht noch für eine Übergangsphase zur Verfügung.

Klar ist, dass Swiss Re eine wichtige Stütze verliert. Intern steht auf den ersten Blick keine geeignete Nachfolge zur Verfügung. Operativ wird der Führungswechsel kaum messbare Auswirkungen haben. Doch Swiss Re befindet sich in einem Wandel und hat für 2023 ein ambitioniertes, aber nicht unerreichbares Gewinnziel von über 3 Mrd. $ festgelegt. Zumindest gegen innen und aussen täte es dem Unternehmen gut, möglichst bald eine Person zu bestimmen – optimalerweise mit vertieften Branchenkenntnissen. FuW belässt die «Halten»-Empfehlung für die Aktien.

(AWP) Swiss Re verliert mit der Ernennung von Sergio Ermotti zum UBS-CEO den Verwaltungsratspräsidenten. Ermotti trete an der GV vom 12. April zwar noch zur Wiederwahl an, nach einer kurzen Übergangsphase gebe er sein Amt dann aber ab, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit.



Er wolle sich voll auf seine Rolle bei UBS konzentrieren, heisst es zur Begründung. Ermotti war am Mittwoch überraschend zum Chef der UBS ernannt worden, deren bisheriger Chef Ralph Hamers sich im Zuge der Übernahme der CS von seinem Posten zurückzieht.



Swiss Re hat nun den bisherigen Verwaltungsrat Jacques de Vaucleroy als neuen Vizepräsidenten und Lead Independent Director nominiert. Er werde dem Verwaltungsrat vorsitzen und durch die Übergangsphase führen, bis an einer ausserordentlichen GV eine neue Verwaltungsratspräsidentin oder ein neuer Verwaltungsratspräsident gefunden sei, heisst es weiter.

Jonathan Progin ist seit Dezember 2022 Redaktor der «Finanz und Wirtschaft» und schreibt über die Finanzindustrie im Allgemeinen und Versicherer im Besonderen. Vorher war er bei Polaris, Klein Report und der Zürcher Studierendenzeitung. Er hat Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Datenjournalismus studiert. Mehr Infos @jprogin

Fehler gefunden?Jetzt melden.