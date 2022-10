Konflikt mit der Weko – Swisscom gibt im Glasfaserstreit nach Der Telecomkonzern einigt sich mit der Weko und wird in Zukunft wieder Direktleitungen von der Telefonzentrale bis zu den Haushalten statt eine Zuleitung für mehrere Haushalte bauen.

Die Swisscom gibt im Glasfaserstreit mit der Weko nach: Neu baut der Konzern wieder Direktleitungen von der Telefonzentrale bis zu den Haushalten statt eine Zuleitung für mehrere Haushalte.

Dies wird naturgemäss teurer, weil mehr Leitungen verlegt und mehr Strassen aufgerissen werden müssen. Deshalb stutzt die Swisscom ihre Ausbauziele: Neu will sie bis Ende 2025 nur noch eine Abdeckung von 50 bis 55% der Bevölkerung erreichen, wie die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Das jährliche Budget für Glasfaserinvestitionen von 500 bis 600 Mio. Fr. bleibe unverändert.

Eigentlich hatte der «Blaue Riese» das Ziel, die Zahl der Glasfaseranschlüsse bis Ende 2025 von einem Drittel der Haushalte und Geschäfte auf rund 60% zu verdoppeln. Dies wären 1,5 Mio. Glasfaseranschlüsse mehr als heute. Bis 2030 sollen dann eine Abdeckung von 70 bis 80% erreicht werden.

400'000 Anschlüsse blockiert

Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) hatte allerdings den Glasfaserausbau gestoppt, weil sie die von der Swisscom geänderte Netzarchitektur mit nur einer Zuleitung von der Telefonzentrale bis zum Strassenschacht für wettbewerbswidrig hält. Die Weko pocht auf einen Ausbau mit vier Fasern. Rekurse der Swisscom gegen das Weko-Verdikt sind zunächst vor Bundesverwaltungsgericht und dann vor Bundesgericht gescheitert.

Durch das Veto der Weko sind mittlerweile knapp 400'000 Glasfaseranschlüsse blockiert, welche die Swisscom in der Zwischenzeit gebaut hat, aber nicht in Betrieb nehmen darf. Die Glasfaser-Partnerschaft mit Salt liegt seit Monaten auf Eis. Dies bedeutet massive Einnahmenverluste.

Operatives Geschäft solide

Operativ zeigte sich die Swisscom solide: Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten leicht um 1,4% auf 8,2 Mrd. Fr. Schuld am leichten Rückgang ist der schwache Euro, der das Resultat der italienischen Breitbandtochter Fastweb in Schweizer Franken drückt. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda) fiel um 3,6% auf 3,3 Mrd. Fr.

Der Reingewinn tauchte indes wegen Sondereffekten um 21% auf 1,2 Mrd. Fr. Im Vorjahr hatten Aufwertungen aus einer Glasfaserkooperation von Fastweb und der Verkauf einer Beteiligung in Belgien für einen Einmalgewinn von 207 Mio. Fr. gesorgt. Auf der anderen Seite hat die Swisscom in diesem Jahr eine Busse von knapp 72 Mio. Fr. der Weko verbucht.

Umsatzziel wegen Euro-Schwäche gesenkt

Angesichts der Euro-Schwäche senkt die Swisscom nun die Jahresziele für den Umsatz leicht auf 11,1 Mrd. Fr. Bisher hatte der grösste Telekomkonzern der Schweiz einen Umsatz von 11,1 bis 11,2 Mrd. angepeilt.

Die übrigen Ziele für das Gesamtjahr 2022 bleiben dagegen unverändert. Der Ebitda soll rund 4,4 Mrd. Fr. erreichen und die Investitionen rund 2,3 Mrd. Fr.

AWP

