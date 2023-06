Akquisition – Swisscom übernimmt Axept Business Software Der Telecomkonzern will durch den Zukauf die eigenen Kompetenzen als Digitalisierungspartner im KMU-Umfeld ausbauen.

Die Übernahme ging bereits am 19. Juni 2023 über die Bühne. Bild: ZVG/Swisscom

Swisscom erweitert per Zukauf die eigenen Kompetenzen als Digitalisierungspartner für Schweizer KMU. Das Telekomunternehmen übernimmt die Axept Business Software und damit einen in Schweiz führenden Anbieter der ERP-Software Abacus.

Axept zählt einer Mitteilung vom Freitag zufolge als Integrations- und Betriebspartner für die Schweizer ERP-Lösung Abacus rund 1500 kleine und mittelgrosse Unternehmen verschiedenster Branchen zu seinen Kunden. Das Unternehmen beschäftige rund 180 Mitarbeitende an den Standorten Zürich, Basel, Bern und St. Gallen und werde nach Vollzug der Übernahme eine Tochterunternehmen der Swisscom.



Der Telekomkonzern baue damit sein Angebot im Bereich Business Applications im KMU-Umfeld aus. Insbesondere werde der Bereich ERP-Dienstleistungen in der Deutschschweiz gestärkt, wo die Swisscom schon als Anbieterin von SAP Services für Grosskunden tätig sei, heisst es weiter.



Das Kürzel ERP steht für «Enterprise Resource Planning» und umfasst damit wichtige Prozesse zur Führung eines Unternehmens, also etwa im Hinblick auf Finanzen, Personalwesen oder Logistik. Eine ERP-Software soll Unternehmen also dabei helfen, Prozesse systematisch zu digitalisieren und zu verwalten.



Die Übernahme ging der Mitteilung zufolge bereits am 19. Juni 2023 über die Bühne. Zu den finanziellen Details der Transaktion hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart, heisst es.

AWP

