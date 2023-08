Analyse zu den Halbjahreszahlen – Swissquote auf Rekordjagd Die Onlinebank übertrifft sich selbst. Die Jahresziele werden deutlich angehoben. Lea Fäh

Swissquote liefert ein Glanzresultat – und hat trotzdem Luft nach oben. Bild: ZVG/Swissquote

Swissquote stellt erneut Rekorde. «Das ist unser bestes Halbjahresergebnis in der Geschichte aus der Sicht der Einnahmen», sagt CEO Marc Bürki an der Medienorientierung. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz dank des Nettozinsertrags und Depotgebühren um ein Drittel auf den Höchstwert von 265,6 Mio. Fr. Auch der Gewinn zog kräftig um 38% auf 106,5 Mio. Fr. an.