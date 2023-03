Analyse zu den Jahreszahlen – Swissquote-CEO: «Wir sind vorsichtige Banker» Swissquote positioniert sich als sichere und kapitalstarke Bank. Trotz vorsichtig getroffener Annahmen wird für 2023 ein neues Rekordergebnis in Aussicht gestellt. Lea Fäh

An der Präsentation der Jahreszahlen versucht CEO Marc Bürki zu beruhigen – im Bild das Hauptquartier von Swissquote in Gland. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

«Wir sind eine der sichersten und kapitalstärksten Banken in der Schweiz», sagte CEO Marc Bürki gleich zu Beginn der Präsentation der Jahreszahlen. Wohl in weiser Erwartung, dass die drängendsten Fragen der versammelten Analysten- und Medienrunde sich darum drehen würden, inwiefern sein Unternehmen von der derzeitigen Bankenkrise betroffen sei. Fast alle Banken haben am Vortag riesige Kursverluste verbucht – auch Swissquote haben gut 10% nachgegeben.