Einschätzung von Stefan Krähenbühl um 9 Uhr

Es sind nur fünf Sätze, mit denen Swissquote am Donnerstagmorgen im Vorfeld der Publikation des Geschäftsberichts im März über ihren Formzustand berichtet. Inhalt: Die Schätzung eines kleineren Vorsteuergewinns wird bestätigt. 190 Mio. Fr. waren prognostiziert, 185 Mio. Fr. wurden erreicht. Doch auch wenn der Wert deutlich unter den 225 Mio. Fr. von 2021 liegt, ist das eine Beruhigungspille. Im August kommunizierte die Onlinebank für das erste Halbjahr einen Vorsteuergewinn von 90,7 Mio. Fr., ein Minus von fast 33%. Als Grund nannte sie die herausfordernden Finanz- und Kryptomärkte. Das Umfeld hat sich seither nicht verbessert. Im Gegenteil: Für Kryptoassets war das zweite Semester ein Desaster, das mit dem Zusammenbruch der Börse FTX einen ausgewachsenen Skandal zum Höhepunkt hatte. Insofern ist eine Bestätigung der Prognose Good News. Der Aktienkurs von Swissquote hat seit dem Zwischenabschluss und der damaligen Prognose zwar ordentlich zugelegt, gemessen am Gewinnpotenzial 2022 sind die Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 aber nach wie vor nicht teuer. Der starke Nettoneugeldzufluss (7,7 Mrd. Fr. 2022) stimmt optimistisch, dass ein Anlagejahr mit stabileren Märkten Swissquote 2023 auch wieder einen Gewinn näher am Niveau von 2021 beschert. Trifft das zu, sind die Valoren zu günstig. FuW empfiehlt sie zum Kauf.

Die Onlinebank Swissquote hat im vergangenen Jahr die Talfahrt der Finanzmärkte zu spüren bekommen. Die Einnahmen und der Gewinn sind deutlich gefallen.



Der Nettoertrag belaufe sich auf über 400 Mio. Fr,, teilte Swissquote am Donnerstag in einer Vorabmeldung mit. Im Vorjahr hatte Swissquote noch einen Nettoertrag von 472,5 Mio. Fr. eingefahren.



Der Vorsteuergewinn betrage mindestens 185 Mio. Fr. Im Vorjahr hatte sich der Vorsteuergewinn auf 223,3 Mio. Fr. mehr als verdoppelt.



Mit den heute bekannt gegebenen Zahlen bestätige Swissquote ein Ergebnis im Rahmen der im August 2022 abgegeben Prognosen, erklärte die Onlinebank. Damals hatte Swissquote aufgrund des «anhaltend unsicheren Umfelds» die Prognosen für das Gesamtjahr 2022 nach unten korrigiert.



Seinerzeit stellte Swissquote einen Nettoertrag in der Grössenordnung von 400 bis 420 Mio. Fr. (bisher 475 Mio.) und einen Vorsteuergewinn von 190 Mio. (bisher 225 Mio.) in Aussicht.



Die Kundenvermögen erreichten per 31. Dezember 2022 eine Höhe von 52,2 Mrd. Fr. (Ende 2021: 55,9 Mrd.), erklärte Swissquote am Donnerstag weiter. «Ein Teil des negativen Markteinflusses konnte durch einen starken Netto-Neugeldzufluss von 7,7 Mrd. im Jahr 2022 kompensiert werden», schrieb die Bank.



Den vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr 2022 will das Institut am 16. März veröffentlichen.



AWP/Stefan Krähenbühl

