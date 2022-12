Auf Expansionskurs – Swissquote gründet Tochtergesellschaft auf Zypern Mit der zypriotischen Swissquote Capital Markets Ltd soll der Währungshandel in der Europäischen Union ausgebaut werden.

Aufgrund des starken Kundenwachstums in den letzten Jahren verstärkt das Unternehmen die personellen Ressourcen im Bereich Customer Care. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Swissquote treibt die internationale Expansion voran. Die Onlinebank gründet auf Zypern eine Tochtergesellschaft und stärkt die Präsenz im Nahen Osten.

Die neu gegründete zypriotische Tochtergesellschaft der Gruppe, die Swissquote Capital Markets Ltd, habe am 7. Dezember die Lizenz der staatlichen, zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde CySEC erhalten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit soll der Währungshandel in der Europäischen Union ausgebaut werden. Dies ist nebst den Standorten in Luxemburg und Malta der dritte Standort in der EU.

Zudem sei der Standort Dubai, an dem Swissquote bereits seit 2010 vertreten sei, verstärkt worden. Seit Ende Oktober 2022 könnten die Swissquote-Kunden direkt in am Dubai Financial Market (DFM) kotierte Wertpapiere investieren, heisst es.

Auch im Inland expandiert die Onlinebank. Aufgrund des starken Kundenwachstums in den letzten Jahren verstärkt das Unternehmen die personellen Ressourcen im Bereich Customer Care. Die gesamte Abteilung habe daher Mitte November zusätzliche Büroräumlichkeiten in Zürich-Stettbach bezogen. Der Bereich kümmert sich auch um die Anfragen der stark wachsenden Fintech-App Yuh. Die Büros sowie die Lounge an der Löwenstrasse blieben derweil bestehen, heisst es.

AWP

