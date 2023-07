Objektiv – Symbiose Das Opernhaus in Sydney ist 50 Jahre alt. Bisweilen wird die Fassade beleuchtet, etwa mit Malerei der Aborigines. Manfred Rösch

Bild: Bianca De Marchi/EPA via Keystone

Das Opernhaus in Sydney altert gut: Es trägt seine fünf ­Dezennien in Würde. In der Tat schrieb man das Jahr 1973, als Australiens Staatsoberhaupt, Königin Elisabeth II., den einzigartigen Bau eröffnete. Manche sehen in der Dachkonstruktion Segelschiffe, andere Muscheln. So oder so ist das Opera House am Hafen eines der berühmtesten Gebäude des 20. Jahrhunderts, ein Wahrzeichen der Stadt und des ganzen Landes, ein Zentrum der Hochkultur, ein Touristenmagnet. Die Verwandtschaft mit der Hamburger Elbphilharmonie ist augenfällig, auch was die Budgetüberschreitung anbelangt. Zu hohen Anlässen, hier 2022 zum Nationalfeiertag, wird mitunter die Fassade beleuchtet, zum Beispiel mit der eindrücklichen Malerei der Aborigines (während drinnen, frei fabuliert, der «Rosenkavalier» gegeben wird – eine Symbiose aus «alter» und «neuer» Welt). Gegen Ende dieses Jahres wird ein Verfassungsreferendum abgehalten; der indigenen Bevölkerung soll Anerkennung und Gehör zuteilwerden. Ein zweites Referendum dürfte folgen: zur Einführung der Republik. König Charles III. hat bereits erklärt, dies habe das australische Volk zu entscheiden. Mehr Mühe als der ­Monarch haben damit die australischen Monarchisten.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

