Höhere Kosten haben beim Duft- und Aromenhersteller Symrise im ersten Halbjahr Spuren hinterlassen. Der operative Gewinn (Ebitda) fiel von Januar bis Juni um gut acht Prozent auf 446 Mio. €, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 479 Mio. € deutlich mehr erwartet. Der Umsatz legte um 6,8% auf gut 2,4 Mrd. € zu. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 18% auf 188 Mio.

«Die anhaltend hohe Inflation hat zu Kostensteigerungen geführt, die durch ein striktes Kostenmanagement sowie Preiserhöhungen bislang nur in Teilen kompensiert werden konnten», sagte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram. Belastend wirkten sich auch einmalige negative Sondereffekte im Bereich Duft und Pflege von 29 Mio. € im Zusammenhang mit dem Stillstand der Produktionsstätte Colonel Island aus, der Neuorganisation des Segments sowie Kosten in Verbindung mit einem Kartellverfahren aus. Die weltweit führenden Duft- und Aromenhersteller, zu denen auch Symrise gehört, waren im März ins Visier der Wettbewerbshüter geraten. Beim zweithöchsten europäischen Gericht in Luxemburg hat Symrise inzwischen beantragt, die Entscheidung der Kommission über die Durchsuchungen für nichtig zu erklären.

Für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern trotz der Belastungen seine Ziele. Demnach rechnet Symrise unverändert mit einem organischen Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent - im ersten Halbjahr lag es bei acht Prozent. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll bei rund 20% liegen. Im zweiten Quartal schrumpfte sie auf 18,5 (Vorjahreszeitraum: 21,5)%.

