Listing an Shanghaier Börse – Syngenta kommt Börsengang einen Schritt näher Der zuständige Ausschuss will am 16. Juni 2023 über die Kotierung des Agrarchemie- und Saatgutkonzerns an der Börse in Shanghai entscheiden.

Auch eine spätere Zweitkotierung an der SIX sei noch im Gespräch. Bild:Yuriko Nakao/Bloomberg

Der Börsengang des Agrarchemie- und Saatgutkonzerns Syngenta am Main Board der Shanghaier Börse ist einen Schritt weiter. Der zuständige Ausschuss will am kommenden Freitag, den 16. Juni, über Syngentas Antrag zum Börsengang entscheiden, wie es in einer Mitteilung der Börse vom Freitag heisst.



Nach einer positiven Entscheidung kann Syngenta dann ihre Registrierung für den Börsengang einreichen, über die dann vor dem definitiven Börsengang auch noch entschieden werden muss. Nachdem Syngenta lange Zeit eine Kotierung am sogenannten «Star Market» der Shanghaier Börse angestrebt hatte, schwenkte das Unternehmen im Mai auf das Main Board um. Seitdem geht es mit dem Börsengang schnell voran.

Das Listing soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen und geplant ist die Kotierung von rund 20% der Anteile, wie die Nachrichtenagentur AWP aus gut informierten Kreisen erfahren hat. Auch eine spätere Zweitkotierung an der Schweizer Börse SIX sei noch im Gespräch.



Die Basler Syngenta war vor bald sieben Jahren vom chinesischen Konzern ChemChina übernommen worden. In den vergangenen Jahren hatte die nun als Syngenta Group firmierende Gruppe bereits mehrfach angekündigt, an die Börse zurückkehren zu wollen. Die Pandemie und Marktturbulenzen führten aber zu Verzögerungen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.