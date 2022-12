Abo Der Praktikus vom 16. August 2022 Liebe Investorin, lieber Investor

Die Themen: Der Eurokurs wirft Fragen auf, was Roche dem Finanzplatz antun könnte, wie Unternehmen Chinas Lockdowns erleben, was die Dufry-Konkurrenz in Hongkong macht und wo Swiss Steel mauert.