Abo Der Praktikus vom 30. August 2022 Liebe Investorin, lieber Investor

Die Themen: was Schweizer Unternehmen mit ihren Preisen vorhaben, was mit den Sparzinsen geschieht, «Vorteil Schweizer IT», wie die SIX es mit Bussen hält und die unsinnige Schwärmerei an den Randmärkten.