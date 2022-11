Portugiesische Seefahrer stiessen 1517 vor Chinas Küste auf eine grosse, grüne Insel. Sie nannten sie «Ilha Formosa», das schöne Eiland. Entdeckt haben die Portugiesen Formosa nicht, denn das Land war längst besiedelt. Allerdings nicht oder nur spärlichst von Han-Chinesen vom 160 km entfernten Festland, sondern von austronesischen Völkerschaften: einer Sprachfamilie, die sich auf den Inseln Südostasiens, Polynesiens und im Westen gar bis nach Madagaskar verbreitet hat.

Gar so urchinesisch, wie das Peking zu behaupten nicht müde wird, ist Formosa – heute Taiwan – mitnichten. Taiwan hat auch nie zur 1949 gegründeten Volksrepublik China gehört; von Heimholung kann staatsrechtlich keine Rede sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Volk auf Taiwan keineswegs von der chinesischen Volksbefreiungsarmee befreien lassen will, obschon heute überwiegend Mandarin sprechende Han-Chinesen auf der Insel leben. Chinas Politbüro wird unterdessen die Lektion gelernt haben, dass sprachlich-kulturelle Nähe keinen euphorischen Empfang verheisst: Entscheidend sind die gesellschaftlichen Unterschiede.

Niederländer und Japaner

Ein paar westlich von Taiwan gelegene Inselchen, die Pescadores (wiederum Portugiesen als Taufpaten – sie erblickten daselbst Fischer) kamen schon ab etwa dem Jahr 1000 unter die Kontrolle chinesischer Herrscherhäuser. Erst die Qing-Dynastie bemächtigte sich jedoch Formosas, anno 1682; damit war die koloniale Präsenz der Niederländer beendet, die ihrerseits zuvor die spanische Konkurrenz von der Insel vertrieben hatten.

«Chinas Armee hat sich auch schon mal gegen einen kleineren, doch kriegsgestählten Gegner eine blutige Nase geholt, 1979 in Vietnam.»

Fort Zeelandia, wo einst niederländische Lastensegler Station gemacht hatten, ist heute überwuchert von der Millionenstadt Tainan. Just unter den Niederländern zogen erstmals Festlandchinesen in grösserer Zahl auf Formosa; damals setzte eine stete Zuwanderung ein.

Im 19. Jahrhundert erwogen sowohl die Deutschen wie auch die Franzosen, sich auf der für den Fernhandel günstig gelegenen Insel festzusetzen. Doch erst die Japaner schlugen zu: Nippon, das sich damals in Windeseile modernisiert und China in einem Krieg 1894/95 geschlagen hatte, herrschte von nun an ein halbes Jahrhundert lang über die Insel.

Festung der Kuomintang

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs also war die Geschichte Taiwans bunt. Selbst zu Zeiten chinesischer Herrschaft war die Insel bloss ein unbedeutender Aussenposten. Das kontrastiert auffällig mit dem leidenschaftlichen Insistieren Pekings auf dem Besitzanspruch.

Zu einem Brennpunkt der chinesischen und der Weltpolitik wurde Taiwan erst 1949, als sich die im Bürgerkrieg von Maos Kommunisten geschlagene Kuomintang-Armee unter Chiang Kai-schek auf die Insel zurückzog – die danach als Republik China das ganze Land repräsentierte: ein-China-Politik unter umgekehrten Vorzeichen.

In den 1970er Jahren schwenkte der Westen auf die Volksrepublik um; die US-Regierung unter Richard Nixon knüpfte Kontakte zu Peking, um die Spannungen zwischen China und der Sowjetunion für sich auszunutzen. Diese neue geostrategische Triangulation gelang; Moskau wurde zusehends marginalisiert. Damit begann allerdings auch der Aufstieg Chinas zum wirtschaftlichen, nunmehr ebenso sehr diplomatischen und militärischen Rivalen.

Invasion wäre hochriskant

Die USA dämpften die geostrategische Umorientierung auf die Volksrepublik mit stetiger Militärhilfe an Taiwan ab. Präsident Joe Biden hat diesen Kurs jüngst am G20-Gipfel in Bali gegenüber Chinas Staatschef Xi Jinping bekräftigt. Heisst auch: Washington unterstützt keine formelle taiwanische Unabhängigkeit, «nur» dessen defensive Wehrhaftigkeit. Das ist für Peking schon mehr als genug, besonders seit in Taipeh nicht mehr die Kuomintang unumstritten herrscht.

Der alte Bürgerkriegsfeind war immerhin ganz und gar «chinesisch» gestimmt, die nun herrschenden demokratischen Kräfte viel mehr «taiwanesisch». Wohl sind sie vorsichtig genug, Taiwan nicht einseitig für unabhängig zu erklären, doch frustrieren sie Peking mit ihrer Haltung, dass eine Vereinigung, sprich Unterwerfung nicht infrage kommt.

Heute lautet die Frage, ob China das für alle Seiten unbefriedigende Provisorium trotz aller Rhetorik weiter tolerieren wird oder ob es Taiwan mit Gewalt in die Volksrepublik zwingt oder zu zwingen versucht. Dass eine solche Operation militärisch äusserst riskant und überhaupt in jeder Hinsicht – wirtschaftlich, diplomatisch – enorm teuer wäre, liegt auf der Hand. Das ist Peking selbstredend klar.

Überraschungsangriff kaum möglich

Die vom jüngsten Parteitag bestätigte Alleinherrschaft Xis ist besorgniserregend (seine sachte Distanznahme zu Putin dagegen eher beruhigend). Sollte Xi sich zum Überfall entschliessen, könnte ihn nichts und niemand aufhalten. Derzeit sieht es nicht akut danach aus; die Vorbereitung eines solchen riesigen Feldzugs, mit amphibischen und Luftlandeoperationen, liesse sich in den Häfen und Flughäfen an Chinas Küste nicht kaschieren. Die Vorwarnzeit wäre lang, der Feind gewarnt.

Ferner müsste es sich erst erweisen, wie kampfstark Chinas Truppen tatsächlich sind. Sie mögen zwar gut gerüstet und organisiert sein, doch die Erfahrung im Felde fehlt. Chinas Armee hat sich auch schon mal gegen einen kleineren, doch kriegsgestählten Gegner eine blutige Nase geholt, 1979 in Vietnam.

Die USA könnten sich im Fall einer chinesischen Invasion nicht abseitshalten. Es gälte, was Präsident Harry Truman 1950 zu Beginn des Koreakriegs sagte: «The occupation of Formosa by Communist forces would be a direct threat to the security of the Pacific area and the United States…». Truman schickte daraufhin die 7. Flotte zur Verteidigung Taiwans aus. Deren Heimathafen ist Yokosuka in Japan, mit dem Flugzeugträger USS Ronald Reagan als Flaggschiff.

Es geht um die Vorherrschaft im Pazifik

China hat sich bereits im ganzen Südchinesischen Meer festgesetzt; mit Taiwan hätte es ein Sprungbrett in die Weiten des Pazifiks, eine direkte Herausforderung an die USA. Darum geht es im Kern, um den ungehinderten Zugang zum offenen Meer, den sich die aufsteigende Supermacht China sichern bzw. den die bisherige, keineswegs hinfällige Supermacht USA weiterhin überwachen und notfalls abriegeln können will.

Die erste hierzu dienende Inselkette erstreckt sich dabei vom Süden Japans über Okinawa und Taiwan als quasi unversenkbaren Flugzeugträger bis hinunter nach Vietnam. Diese vorgeschobene Linie amerikanischer Machtprojektion ist das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Aus chinesischer Sicht wirkt sie freilich wie eine maritime Umzingelung. Die zweite Inselkette verliefe etwa von Zentraljapan über Guam nach Neuguinea.

Die Präsenz, ja Vorherrschaft der USA im Pazifik geht auf das 19. Jahrhundert zurück. 1867 erwarb Washington Alaska vom Zarenreich. 1887 eröffnete die US-Marine den Stützpunkt Pearl Harbor, 1898 wurde Hawaii annektiert. Im selben Jahr holten sich die USA im Spanisch-Amerikanischen Krieg Guam und die Philippinen. Aus amerikanischer Perspektive geht es nunmehr um das Containment Chinas, aus chinesischer um das Beseitigen dieser Einhegung.

Abwehr an zwei Fronten

Das Eskalationsrisiko wäre angesichts dessen hoch. Japan, das eng mit Taiwan verbunden ist, würde zwar kaum direkt intervenieren, doch wohl den Amerikanern Hilfsdienste leisten. Auf der koreanischen Halbinsel könnte einer übermütig werden. Ferner liegt der russische Kriegshafen Wladiwostok nicht weitab.

Besonders in Kiew wird man inständig hoffen, dass China sich nicht, vor allem nicht ausgerechnet jetzt zu einem Krieg hinreissen lässt. Die USA müssten sich auf den Schauplatz Asien-Pazifik konzentrieren und hätten keine Kapazitäten mehr für Osteuropa. Die grossen europäischen Nato-Staaten könnten mit vereinten Kräften und etwas mehr Courage durchaus in die Bresche springen – doch wären sie dazu auch willens?

