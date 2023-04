Restrukturierung – Talenthouse erwägt Dekotierung Das Technologieplattformunternehmen Talenthouse steckt in finanziellen Nöten. Eine umfangreiche Restrukturierung soll nun die Kehrtwende bringen. Miriam Kappeler

Mehrere Tochterunternehmen von Talenthouse sind bereits in Liquidiation. Auch der Rückzug von der Schweizer Börse ist für die Plattformgesellschaft eine Option. Bild: Catherine Falls Commercial/Getty Images

Talenthouse wird erst seit etwas mehr als einem Jahr an der Schweizer Börse gehandelt. Im Zuge einer sogenannten Absorptionsfusion (Reverse Merger) ist die Kreativplattform am 29. März 2022 in den Mantel der bereits notierten New Value geschlüpft. Anleger, die seit diesem Zeitpunkt investiert sind, haben praktisch ihr ganzes Geld verloren. Der Penny Stock notiert mit weniger als 1 Rp. rund 99% im Minus.