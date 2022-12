Angeschlagenes Technologieplattformunternehmen – Talenthouse gleist Rekapitalisierung auf Die Plattform für die Kreativwirtschaft will an einer ausserordentlichen GV unter anderem eine Kapitalerhöhung beantragen.

Die ausserordentliche Generalversammlung von Talenthouse soll am 13. Januar 2023 in Zug stattfinden. Bild: Antonio Diaz/iStockphoto/Getty Images

Talenthouse will auf finanziell gesunde Beine kommen. Dazu berufen die Betreiber einer Technologieplattform eine ausserordentliche Generalversammlung ein. Beantragt werden eine Kapitalerhöhung sowie eine Nennwert-Herabsetzung der bestehenden Anteile.

Der Verwaltungsrat plant laut einer Medienmitteilung vom Donnerstagabend in einem ersten Schritt, den Nennwert der Aktien auf 0.05 Fr. zu halbieren. In einem zweiten Schritt würden neue Aktien mit einem Nennwert von je 0.10 Fr. ausgegeben.

Die Einzahlung dieser neuen «B-Aktien» erfolge einerseits durch Begleichung von verrechenbaren Forderungen und in bar. Wie viele neue B-Aktien ausgegeben werden sollen, lässt die Gesellschaft indes offen. Die ausserordentliche Generalversammlung soll am 13. Januar 2023 in Zug stattfinden.

Die nächsten Anträge zu handen der ordentlichen Generalversammlung sind ebenfalls schon vorbereitet – geplant ist die Schaffung einer einzigen Aktienkategorie. Zuerst sollen die neuen «B-Aktien» im Verhältnis eins zu zwei gesplittet werden. Hernach will man die beiden Aktienkategorien in einem Reverse Share Split im Verhältnis von bis zu 50:1 zusammenlegen.

Verstärkung des Verwaltungsrats

Ferner werden Marcel Reichart, Jeremy Banks und Peter Wild zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Danach soll Reichart das VR-Präsidium von Roman Scharf übernehmen, der Mitglied des Verwaltungsrats bleibe.

Scott Lanphere werde hingegen als Verwaltungsratsmitglied zurücktreten, erklärte Talenthouse. Lanphere werde sich auf das operative Geschäft konzentrieren.

AWP

