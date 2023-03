Neues Kapital – Talenthouse macht Fortschritte bei Finanzierung Das Technologieplattformunternehmen kann sich neue Barmittel sichern und plant eine breite Umstrukturierung.

Die möglichen Umstrukturierungsschritte könnten laut Talenthouse ebenfalls «in Kürze» getroffen werden und zu weiteren kurzfristigen Ankündigungen führen. Bild: Getty Images/iStockphoto

Das Technologieplattform-Unternehmen Talenthouse wartet zum Wochenschluss mit einem Strauss an Nachrichten auf. So kommt die Gruppe mit ihrer Serie-B-Finanzierung zwar voran, plant aber gleichzeitig eine breite Umstrukturierung, durch die der Ausblick für 2022 und 2023 kassiert werden.

Wie Talenthouse am Freitag mitteilte, hat der Verwaltungsrat Zusagen für Barmittel in Höhe von 16 Mio. Fr. und für die Umwandlung von Aktionärsdarlehen in Höhe von 9 Mio. für neue Aktien der Serie B erhalten. Diese unterstützten die Kapitalrestrukturierungsmassnahmen, die an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft beschlossen wurden.

Um diese Massnahmen umzusetzen, werde der Verwaltungsrat «in Kürze» eine weitere ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Die neuen Gelder aus der Finanzierungsrunde dürften der Gesellschaft in den kommenden Tagen zufliessen. «Der Erhalt der Finanzierungszusagen bestätigt die Unterstützung der Investoren für die breit angelegte Strategie von Talenthouse und erleichtert gleichzeitig den zuvor erklärten Wunsch der Gesellschaft, das Plattformgeschäft der Gruppe zu überprüfen», so die Mitteilung weiter.

Daher erwäge der Verwaltungsrat eine breitere Umstrukturierung der Geschäftsbereiche der Gruppe mit dem Ziel, beispielsweise nachweislich ein positives Ebitda zu erwirtschaften und Cash zu generieren.

Die möglichen Umstrukturierungsschritte könnten ebenfalls «in Kürze» getroffen werden und zu weiteren kurzfristigen Ankündigungen führen. Auf jeden Fall erfordern sie die Rücknahme des aktuellen Ausblicks für die Jahre 2022 und 2023. Auch die Abschlussprüfung für 2022 werde sich durch diese Entscheidungen verzögern, so dass die Gesellschaft eine Verlängerung der Veröffentlichungsfrist für die geprüfte Jahresrechnung an der SIX Swiss Exchange beantragen werde.

Die Aktien sind derweil zunächst vom Handel ausgesetzt worden. Wie die SIX Swiss Exchange mitteilte, wird der Handel ab 10.15 Uhr wieder aufgenommen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.