Das Technologieplattform-Unternehmen Talenthouse hat im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis einen Umsatzrückgang erlitten. Wegen der vollständigen Übernahme von Coolabi sind allerdings Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich gestiegen.

Inklusive dieser im Juli abgeschlossenen Übernahme erhöhte sich der Umsatz gegenüber dem dritten Quartal 2021 um 29% und der Bruttogewinn gar um 64%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Absolute Zahlen in US-Dollar wurden dabei nicht veröffentlicht.

Auf Pro-Forma-Basis, also Coolabi im Vorjahr mit eingerechnet, reduzierte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 8%. Hierbei spielten allerdings auch negative Währungseinflüsse eine Rolle. Rechnet man diese heraus, ergibt sich eine Zunahmen des Umsatzes um 4%. Beim Bruttogewinn liegt der so errechnete Anstieg bei 15%.

Das zugrunde liegende Geschäft habe sich weiterhin im Rahmen der Erwartungen entwickelt, heisst es zum Berichtsquartal. Allerdings habe sich der Zeitpunkt bestimmter Geschäftsabschlüsse ins vierte Quartal verschoben. In der zweiten Hälfte des dritten Quartals hätten einige Kunden die Verhandlungen wieder aufgenommen, was zuversichtlich für einen starken Abschluss des Geschäftsjahres stimme.

Dennoch wurden im dritten Quartal Kostensenkungsmassnahmen im gesamten Unternehmen eingeleitet, einschliesslich der Verringerung des Personalbestands um 25%.

Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft New Value und ist seit Ende März 2022 an der Schweizer Börse SIX kotiert.

