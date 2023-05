Jahreszahlen – Talenthouse verschiebt Publikation des Geschäftsberichts 2022 Die SIX Exchange Regulation hat den Aufschub bis 31. Mai unter gewissen Bedingungen genehmigt.

Das Technologieplattformunternehmen ist zuversichtlich, bald weitere Verträge mit Investoren abzuschliessen. Bild: Luis Alvarez/Getty Images

Die auf Technologieplattformen ausgerichtete Talenthouse AG verschieb die Publikation des Geschäftsberichts 2022. Die SIX Exchange Regulation habe ein Gesuch um Aufschub bis 31. Mai unter gewissen Bedingungen und Vorbehalten genehmigt, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit.



Im Zuge der Überprüfung der Zahlen und des Geschäftsganges der Talenthouse Gruppe seien Themen ans Licht getreten, deren angemessene Aufbereitung weitere Zeit in Anspruch nehme, heisst es. Die zusätzliche Zeit sei erforderlich, um die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens korrekt, vollständig und nachvollziehbar darstellen zu können.



Wie bereits im März kommuniziert, befindet sich Talenthouse mitten in einer Restrukturierung. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft zeigt sich in der Mitteilung vom Montag zuversichtlich, dass bald definitive Verträge mit Investoren abgeschlossen werden können, die eine Fortführung der Gesellschaft sicherstellen sollen.

AWP

