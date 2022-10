Was zählt – Tauglich für Elektroautos Die Infrastruktur für Elektroautomobile ist in den Ländern Europas sehr unterschiedlich ausgebaut. Arno Schmocker

Die Verbreitung von Elektroautomobilen beschleunigt sich. In der Schweiz stieg ihr Bestand im vergangenen Jahr auf 70’000 Einheiten. Immerhin 13% der Neuzulassungen, also gut jedes achte Auto, waren elektrisch angetrieben. Das beliebteste Modell überhaupt war das Tesla Model 3. Wie rasch sich Elektrofahrzeuge ausbreiten, hängt auch von der Infrastruktur in einem Land und mit den Kosten zusammen. Pro hundert Kilometer Autobahn ist die Schweiz mit hundertdreissig Ladestationen in Europa nach Norwegen und Grossbritannien die Nummer drei. Anders sieht die Rangliste aus, die der britische Vergleichsdienst Uswitch erstellt hat. Mit einem Durchschnittswert von 1 bis 10 bewertete er die «Elektroauto-Tauglichkeit» europäischer Länder nach den Kriterien Anzahl Ladestationen pro zehn Quadratkilometer, Benutzer je Ladestation, Anteil Schnellladestationen und Ladekosten pro Jahr. Führend sind demgemäss die Niederlande. Sie bieten Kaufwilligen massive steuerliche Anreize und überzeugen mit den drittniedrigsten Ladekosten sowie einem dichten Netz. Danach folgen etliche südost- und osteuropäische Länder, die man auf der Liste nicht unbedingt ganz vorn vermuten würde. Gerade noch in die Top 10 schafften es ex-aequo Luxemburg und die Schweiz. Der Trend zu Elektroautos wird weitergehen, obgleich mit höheren Kosten für den Strom – wenn er denn im Winter ohne Unterbruch fliesst.

