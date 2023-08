Analyse zu den Halbjahreszahlen – Tecan straft die Skeptiker Lügen Der Labordienstleister bestätigt die Jahresziele. Das erleichtert die Investoren, die Aktien klettern. Arno Schmocker

Tecans Laborgeräte werden auch am Hauptsitz in Männedorf/ZH zusammengesetzt. Bild: Christian Beutler/Keystone

An der Börse spielen nicht nur nackte Zahlen, sondern gerade auch Erwartungen eine zentrale Rolle. Die Tecan-Aktien sprangen am Dienstag hoch, obschon der Labordienstleister weitgehend «nur» bestätigte, was er im Frühjahr angekündigt hatte, etwa die Jahresziele. Da aber etliche Konkurrenten wie Qiagen, Stratec und Mettler-Toledo auf viele Ungewissheiten in der Weltwirtschaft hingewiesen und ihre Jahresprognose gekappt hatten, atmeten die Investoren im Fall von Tecan auf.