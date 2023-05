Für den Nasdaq mit seinen technologielastigen Wachstumsaktien scheint die Sache bereits glasklar zu sein: Das Fed hat seinen Job der Geldstraffung für diesen Zyklus fürs Erste erledigt. Die Vorfreude auf Zinssenkungen noch im laufenden Jahr ist gross. Die Rally gewisser Tech-Aktien kennt kein Halten mehr. Einzelne Titel werden gekauft bis die Tasten glühen. Daran kann auch das Risiko einer baldigen Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung nichts ändern.

Alles schon eingepreist

Somit hat der Nasdaq 100 seit Jahresbeginn nahezu 27% zugelegt – trotz Korrekturphase im Februar und März. In den letzten fünfundvierzig Jahren legte der S&P 500 zwei Jahre nach der letzten Zinserhöhung um durchschnittlich 22,5% zu. Die Tech-Titel haben diese Gipfelerholung somit bereits komplett vorweggenommen. Anleger müssen sich gut überlegen, ob in diesem Segment des US-Aktienmarkts noch etwas zu holen ist.

Mit einem Seitenblick auf die Bankenkrise und die Schuldendecke zeigen sich der breite Aktienmarkt, aber auch die Bondanleger deutlich weniger euphorisch. Für Anleger in Anleihen ist das Thema Inflation noch nicht ganz abgehakt. Vereinzelte Vertreter des Fed schlugen in den vergangenen Tagen eher wieder einen restriktiveren Ton an. Eine weitere Zinserhöhung im Juni ist an den Terminmärkten immerhin mit einer Wahrscheinlichkeit von über 20% eingepreist.

Immobilienaktien als späte Profiteure

Selbst wenn der Zinsgipfel erreicht ist, kann sich dieser eher als Plateau herausstellen – das Fed könnte eine längere Pause einlegen als erhofft. Dennoch dürften dann Investoren in Immobilienwerte aufatmen und entsprechende Titel einen attraktiven Einstieg bieten – sowohl in Europa als auch in den USA.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.