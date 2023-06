Täglich landen unzählige Research-Berichte in meiner Inbox. Die Spreu vom Weizen zu trennen, ist eine zeitraubende Angelegenheit. Studien zu Tech-Aktien interessieren mich derzeit besonders, denn ich frage mich, wie die Branche in Form ist und wer am besten positioniert ist. Dabei bin ich auf eine Studie von Singularity gestossen. Der Schweizer Think Tank hat einen Score entwickelt, der den Innovationsgrad von Unternehmen weltweit quantifiziert.

Nvidia nicht innovativ genug

Vereinfacht ausgedrückt: je höher der Score, desto eher kommt ein Unternehmen für eine Investition in Frage. Die Qualität der Auswertung kann ich zu wenig gut beurteilen. Doch im Vergleich zum MSCI World kann sich die Performance sehen lassen. Einige Denkanstösse möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. In der jüngsten Auswertung sind Nvidia, Tencent, Visa, Mastercard und PayPal aus dem Index gefallen. Nvidia nicht mehr innovativ genug? Das überrascht. Doch als Warnsignal nehme ich es in meine Beurteilung mit auf. Die Fallhöhe des Chipherstellers ist schon gar gross.

Wer sind die innovativsten unter den Grossen? Die Chipspezialisten ASML und Taiwan Semiconductor sind mit einem Score von 100 bzw. 97 noch immer vorne. Mit dem Top-Score ausgezeichnet sind auch Adobe, Keyence und Qualcomm.

Nicht nur Apple und Microsoft

Die Neuzugänge in der Auswertung? Da tauchen der japanische Robotics-Leader Fanuc, der Cloud-Experte Veeva-Systems und der Identity-Spezialist Okta auf. Die habe ich alle auch auf dem Radar, sie sind eine Wette wert. Für mich ist es wichtig, Tech nicht nur mit Apple (Score: 10) und Microsoft (Score: 38) zu spielen. Deshalb bin ich für Denkanstösse wie den von Singularity dankbar.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

