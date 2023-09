Technologie-Deal – ARM und Apple schliessen langfristigen Vertrag Kurz bevor das Technologieunternehmen den Schritt auf das Börsenparkett in den USA wagt, geht es mit Apple einen langfristigen Vertrag ein. Details des Vertrags sind noch nicht bekannt.

Der Technologie-Deal reicht «über das Jahr 2040 hinaus», wie aus den am Dienstag eingereichten Unterlagen für den Börsengang von ARM hervorgeht. Bild: Gabby Jones/Bloomberg

Der britische Chip-Designer ARM unterzeichnet kurz vor seinem avisierten Börsengang einen langfristigen Vertrag mit Apple. Der Technologie-Deal reiche «über das Jahr 2040 hinaus», wie aus den am Dienstag eingereichten Unterlagen für den Börsengang von ARM hervorgeht. Der Vetrag wurde in den am 21. August veröffentlichten Unterlagen zum Börsengang von ARM nicht erwähnt, was darauf hindeutet, dass der Vertrag zwischen diesem Datum und dem 5. September unterzeichnet wurde. Apple ist eines der grossen Technologieunternehmen, die in den Börsengang von ARM investieren. ARM lehnte es ab, sich über die eingereichten Unterlagen hinaus zu äussern. Apple reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

ARM besitzt das geistige Eigentum an der Computerarchitektur für die meisten Smartphones weltweit und vergibt Lizenzen an Apple und viele andere Unternehmen. Auf den ARM-Entwürfen basieren die Prozessoren praktisch sämtlicher Smartphones.

REUTERS

