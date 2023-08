Technologie-IPO – ARM-Börsengang vor der Tür Die Kotierung des britischen Chipherstellers wäre der weltweit grösste Börsengang seit Porsche. Die Vorzeichen waren schon einmal besser, vor allem im Tech-Bereich. Siegmund Skalar

Im September wird der britische Chipbauer ARM in den USA an die Börse gehen. Bild: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Der britische Chiphersteller ARM kehrt im September an die Börse zurück und wird die lange Flaute von grossen IPO (Initial Public Offering) seit Porsche im September 2022 beenden. Die Chips von ARM finden sich in vielen Smartphones, unter anderem in den iPhones von Apple.