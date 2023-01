Temenos-Machtkampf – Teilerfolg der Unzufriedenen bei Temenos CEO Chuard tritt zurück. Executive Chairman Andreades bleibt vorerst an der Macht, will aber nicht mehr als Verwaltungsratspräsident kandidieren. Grossaktionär Ebner begrüsst den Schritt. Siegmund Skalar

Max Chuard stand seit 2019 an der Spitze von Temenos und gilt als Weggefährte von Executive Chairman Andreas Andreades. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Bei Temenos hat sich in den vergangenen Wochen ein Personalwechsel bereits angebahnt. Aufgrund enttäuschender Ergebnisse in den vergangenen Quartalen und dem Einstieg des aktivistischen Investors Petrus hat sich der Druck auf das Management des Genfer Bankensoftwareherstellers zuletzt vervielfacht. Temenos war in den vergangenen Quartalen an den eigenen Erwartungen gescheitert, worauf viele Investoren Konsequenzen im Management gefordert hatten. Die Führung von Temenos hat ein erstes Zugeständnis gemacht: CEO Max Chuard ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.