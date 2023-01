Eine Nachfolge für Max Chuard, hier ein Bild von 2018, ist noch nicht bestimmt. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Einschätzung von Siegmund Skalar um 8.30 Uhr

Paukenschlag bei Temenos. Es ist fraglich, ob die vorläufigen Zahlen den Ausschlag für die Entscheidung zum Personalwechsel gegeben haben oder er schon davor in Gang gebracht wurde. Mit den vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal konnte des Temenos-Management jedenfalls keinen Befreiungsschlag vorlegen. Das Management zieht die Konsequenzen, mit denen viele im Vorfeld bereits gerechnet haben. CEO Chuard muss gehen, und Andreas Andreades hat ebenfalls den Rückzug aus seiner Schlüsselposition als Verwaltungsratspräsident angekündigt – letzterer Schritt dürfte manche überraschen, zumal Andreades für Jahrzehnte eine Schlüsselfunktion bei Temenos ausgeführt hat. Vielen Investoren dürfte das Ergebnis zum vierten Quartal mit Abstand zu wenig sein, denn der Umsatz und die Profitabilität sind im Jahresvergleich rückläufig – in einer Branche, in der andere vergleichbare Unternehmen zweistellig wachsen. Temenos überrascht zwar im vierten Quartal mit 51 Mio. $ Umsatz im Lizenzgeschäft klar positiv – den Ausschlag dabei dürften die schon erwähnten verzögerten Deals aus dem dritten Quartal inklusive des jüngsten US-Auftrags im Bereich Wealth Management gegeben haben. Der Gesamtumsatz bleibt mit 277,9 Mio. $ wegen des Rückgangs im Servicegeschäft aber unter den Analystenerwartungen und auch 4% unter Vorjahr. Die Profitabilität überrascht mit einem Ebit von 93,9 Mio. im Quartal positiv. Auf Jahressicht schrumpft das Lizenzgeschäft damit um 3% auf 404,8 Mio. $. Auch der Gesamtumsatz geht mit 949,6 Mio. $ 2% zurück. Beides liegt unterhalb des von Temenos ausgegebenen Ziels des Nullwachstums im Lizenzgeschäft. Die Profitabilität auf Stufe Ebit fällt 24% – minimal besser als bereits bei der Gewinnwarnung vor wenigen Monaten angekündigt. Die unbereinigten Profitabilitätskennzahlen, die erst im Februar mit der offiziellen Präsentation des Jahresergebnisses folgen, könnten das Bild etwas verändern.