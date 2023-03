Geschäftsentwicklung – Temenos erhält Auftrag von US-Inlandbank Der Bankensoftwarehersteller modernisiert die Kernbankplattform einer US-Bank. Zudem verdient die Chefetage von Temenos trotz Marktturbulenzen im vergangenen Jahr sehr gut.

Zum Namen der Bank und zur Grösse des Auftrags machte Temenos keine Angaben. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat einen Auftrag aus Amerika erhalten. Eine Top-US-Inlandsbank habe sich für das Software-Abo von Temenos entschieden, um ihre Kernbankplattform zu modernisieren, teilte das Westschweizer Unternehmen am Mittwochabend in einem Communiqué mit.

Das bisherige System werde durch eine Echtzeitplattform in der Cloud ersetzt, hiess es weiter. Damit werde die betriebliche Effizienz der Bank erhöht. Darüber hinaus könnten neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt gebracht werden. Zum Namen der Bank und zur Grösse des Auftrags machte Temenos keine Angaben.

Spitze verdient auch im schwierigen Jahr 2022 sehr gut

Die Spitzenmanager des Bankensoftwarespezialisten Temenos haben für 2022 weniger Salär erhalten, die Entschädigungen bewegen sich aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Die Temenos-Gruppe hatte derweil im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient: Der Gewinn je Aktie war um gut ein Viertel auf 2.82 $ eingebrochen.

Der im Januar zurückgetretene CEO Max Chuard hat für 2022 Entschädigungen in Höhe von 7,77 Mio. $ zugesprochen erhalten nach 8,84 Mio. im Jahr davor, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Mit erneut 6,24 Mio. bewertet machten aktienbasierte Vergütungen (LTI) den Grossteil des Salärs aus.

Insgesamt wurden der Geschäftsleitung 27,9 Mio. $ für 2022 an Salär zugesprochen. Im Jahr davor waren es 36,9 Mio. gewesen. Allerdings hatte es zahlreiche Veränderungen, insbesondere Abgänge, in der Geschäftsleitung gegeben. Im Berichtsjahr beziffert Temenos die durchschnittliche Zahl von Geschäftsleitungsmitglieder auf sieben gegenüber gut zehn Mitglieder im 2021.

Verwaltungsratspräsident Andreas Andreades, der seit dem Abgang von Chuard Mitte auch als interimistischer CEO amtet, wurde im vergangenen Jahr mit insgesamt 6,01 Mio. $ entschädigt nach 6,68 Mio. im 2021. Bei seinem Einkommen wird die LTI-Komponente mit zum Vorjahr kaum veränderten 5,15 Mio. $ angegeben.

Andreades tritt an der kommenden GV Anfang Mai zurück, zum Präsidenten soll der Vize Thibault de Tersant gewählt werden. Den CEO-Posten will Temenos bis spätestens Ende 2023 neu besetzen. Chuard war Mitte Januar überraschend zurückgetreten, nachdem wichtige Aktionäre Druck ausgeübt hatten. Sie forderten nicht nur neue Köpfe in der Unternehmensspitze, sondern auch eine umfassende Überprüfung der Strategie.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.