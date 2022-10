Quartalszahlen – Temenos erleidet Gewinneinbruch Der Bankensoftwarespezialist hat im dritten Quartal einen Umsatzrückgang erlitten und unter dem Strich deutlich weniger verdient. Die wichtigsten Ziele für das laufende Jahr wurden zusammengestrichen.

Temenos macht neben dem geringeren Umsatz auch Kostensteigerungen geltend. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Genf (awp) – Finanzhäuser rund um den Globus zögern derzeit, wenn es um grosse Investitionen in die Informationstechnik geht. Dies hat der Bankensoftwarespezialist Temenos zu spüren bekommen, der nach einem sehr schwachen dritten Quartal 2022 seine Ziele kassieren muss.

Das Unternehmen, das zu den 30 wichtigsten an der Schweizer Börse gehandelten Firmen zählt, hat in der Periode von Juli bis September 2022 einen 8% tieferen Umsatz von 212,8 Mio. $ erzielt, wie es am Donnerstagabend mitteilte.

Ein Lichtblick waren die Verkäufe im Bereich Software-Abos in der Cloud (im Fachjargon «Software as a Service», SaaS). Diese legten um deutliche 36% auf 42,5 Mio. zu.

Das restliche Lizenzgeschäft zeigte mit -73% eine stark negative Entwicklung, was unter anderem allerdings auch der laufenden Umstellung auf ein Abo-Modell in diesem Bereich geschuldet ist. Die Umsätze mit Service- und Unterhaltsleistungen blieben relativ stabil.

CEO ist enttäuscht

«Ich bin enttäuscht über unsere Ergebnisse in diesem Quartal», liess sich CEO Max Chuard in dem Communiqué zitieren. Die Banken hätten in den letzten Wochen des Quartals aufgrund von Unsicherheiten ihre Entscheidungen über die Unterzeichnung von Verträgen verschoben. Temenos habe «überdurchschnittlich viele» grosse Geschäfte in der Pipeline, und bei mehreren hätten sich die Verkaufszyklen verlängert.

Die Profitabilität schrumpfte in der Folge stark. Temenos macht neben den geringeren Umsätzen auch Kostensteigerungen geltend. In Zahlen ausgedrückt sank der adjustierte Ebit um deutliche 53% auf 40,8 Mio. $. Die entsprechende Marge sank auf 19,2 von 37,2%. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 0.38 $ pro Aktie (-59%).

Guidance gesenkt

«Wir haben unsere Pipeline einer gründlichen Prüfung unterzogen und auf dieser Grundlage unsere Prognose für das Gesamtjahr gesenkt», sagte Firmenchef Chuard weiter. Neu rechnet Temenos im Geschäftsjahr 2022 mit einem Ebit-Rückgang um 25%. Bis dato hatte das Unternehmen ein Gewinnplus von 9 bis 11% in Aussicht gestellt.

Neu rechnet Temenos zudem mit stagnierenden Lizenzeinnahmen, nach dem zuvor versprochenen Plus von 16 bis 18%. Der Anstieg des «wiederkehrenden Umsatzes» wird neu mit 17 bis 18% veranschlagt (alt: 18-20%).

Keine Aussagen machte Temenos zu den Mittelfristzielen.

Verkaufschef geht schon wieder

Temenos-Chef Chuard bleibt aber zuversichtlich: Das Unternehmen verfüge über ein «starkes und widerstandsfähiges» Geschäftsmodell. Insbesondere das anhaltende Wachstum im SaaS-Bereich bilde die Grundlage für ein starkes Wachstum in den folgenden Jahren.

Das schwache Wachstum hat jedenfalls schon mal einen Manager seinen Kopf gekostet: Der «Chief Revenue Officer» hat das Unternehmen mit sofortiger Wirkung verlassen, erklärte Temenos. Erich Gerber war gerade erst per 1. März 2022 in diese neu geschaffene Position in der Geschäftsleitung befördert worden.

Aktionär im Nacken

Temenos wird derzeit vom aktivistischen Aktionär Petrus Advisers in die Zange genommen. Dieser fordert, dass die Genfer Firma «alle Optionen» überprüft, die zur Umsetzung der Strategie zur Verfügung stehen und verweist explizit auf Interessenten für eine Übernahme.

Der aktivistische Fonds hat laut einer Medienmitteilung vom vergangenen Freitag eine kleine Beteiligung an Temenos erworben. Gleichzeitig stellte Petrus Advisers die Fähigkeit der Firmenleitung in Frage, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und den Aktienkurs zu steigern.

AWP

