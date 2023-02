Kapitalmarkttag – Temenos setzt sich neue Ziele Im Vorfeld seines Investorentages präsentiert der Bankensoftwarehersteller die neuen Finanzziele. Er will wiederkehrende Einnahmen und den Ebit mittelfristig verdoppeln.

Temenos hat sich neue Finanzziele für die kommenden Jahre gegeben. Mittelfristig sollen sich etwa der so genannte wiederkehrende Umsatz sowie der operative Gewinn mehr als verdoppeln. Einen genauen Zeitraum nannte der Bankensoftware-Hersteller am Dienstag in einer Mitteilung im Vorfeld eines Investorentags nicht.

Am Vorabend hatte Temenos detaillierte Zahlen zum vierten Quartal 2022 vorgelegt. Der annualisierte wiederkehrende Umsatz wurde für das Schlussquartal mit 626 Mio. beziffert (+13%). 2023 rechnet das Unternehmen mit einem Wachstum von mindestens 12%. Mittelfristig soll er auf 1,3 über Milliarden US-Dollar ansteigen, wie es am Dienstag hiess.

Noch bis im Juli 2022 hatte Temenos für den Zeitraum bis 2025 bereits wiederkehrende Einnahmen von 1,3 Mrd. in Aussicht gestellt. So sollte der wiederkehrende Umsatz – wegen eines neuen Verkaufsmodells – in diesem Zeitraum jährlich um 20 bis 25% zulegen.

Umstellung auf Abo-Modell auf Kurs

Mit der zurzeit laufenden Umstellung auf ein Abo-Modell bei den «On-Premise»-Lizenzen (Software kann beim Kunden vor Ort auf den Computern gespeichert werden) steigt bei Temenos der Anteil des wiederkehrenden Umsatzes am Gesamtumsatz deutlich. Damit werden die Einnahmen vorhersehbarer.

Bei Temenos gibt es die «On-Premise»-Lizenzen und die Abos in der Cloud (im Fachjargon: «Software as a Service SaaS»; SaaS). Bei den «On-Premise»-Lizenzen wird seit Anfang 2022 standardmässig auf fünfjährige Aboverträge umgestellt. Dabei zahlen Kunden dann nicht mehr einen grossen Betrag im Voraus, sondern eine regelmässige «Miete» wie die Cloud-Kunden.

Die Transformation laufe nach Plan, hiess es am Montag von Temenos. Bis Ende 2023 dürfte die Umstellung weitgehend abgeschlossen sein.

Vorsichtige Jahresprognose 2023

Indes brach der bereinigte Ebit im vergangenen Jahr um 24% auf 272 Mio. ein und der Free Cashflow gar um 46% auf 193 Mio. Bei den bereinigten Zahlen werden unter anderem Kosten für aktienbasierte Vergütungsprogramme herausgerechnet.

Der Ebit dürfte gemäss Prognose vom Montagabend in diesem Jahr um 7% höher ausfallen; der Free Cashflow soll 2023 im Einklang mit dem Wachstum des wiederkehrenden Umsatzes ebenfalls mindestens 12% ansteigen. Mittelfristig soll der Ebit jedoch mehr als 570 Mio. erreichen und der Free Cashflow mehr als 700 Mio. $, wie es nun am Dienstag weiter hiess.

Die früheren Mittelfristziele, die nach dem Sommer 2022 nicht mehr bekräftigt wurden, sahen eine Ebit-Marge bis 2025 von rund 41% vor. Der freie Cashflow sollte bis 2026 600 Mio. $ überschreiten.

