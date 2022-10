Markttechnik vom 12. Oktober 2022 – Tesla jetzt und langfristig Bei der Verwendung von Analysen kommt es zuweilen zu grösseren Missverständnissen. Roland Vogt

Eine Analyse sagt dem Investor nicht, was er tun muss – genauso wenig wie eine Magnetresonanztomographie dem Patienten sagt, wie er behandelt werden soll. Eine saubere Analyse ist sachlich, präzise und hat die benötigte Tiefe. Wenn der Investor weiss, ob er kaufen oder verkaufen will, lässt sich basierend auf dieser Analyse der beste Weg zur Zielerreichung finden. In diesem Beitrag zeige ich anhand der Tesla-Aktie, wie ich vorgehe.