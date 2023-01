Big Apple Talk – Tesla und Musk: auf der Anklagebank Die anstehenden Quartalszahlen könnten den zuletzt volatilen Aktien des Elektroautobauers Aufwind geben. Doch der schillernde Chef muss sich noch vor Gericht verantworten. Valentin Ade , New York

Tesla-Aktionäre werfen Elon Musk vor, mit einem Tweet starke Kursverluste verursacht zu haben. Bild: Jae C. Hong/AP Photo

Ernüchterung ist eingetreten in den vergangenen Monaten, wenn es um Tesla und Unternehmenschef Elon Musk geht. In der Nullzinsphase haben die Aktien des Elektroautobauers über 1000% gewonnen. Sie waren so bewertet, wie wenn der Gesellschaft der zukünftige Weltmarkt für E-Fahrzeuge allein gehören würde. Als die US-Notenbank im vergangenen Jahr die Zinsen straff anzog, platzte auch die Tesla-Blase. Die Titel verloren rund zwei Drittel ihres Werts.