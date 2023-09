Teuerung in der Eidgenossenschaft – Die Ruhe vor dem Schweizer Mietpreisschub Die Inflationsrate stagniert im August. Erfreulicherweise fällt der Beitrag der Industrie- und Servicepreise, bevor die Mieten im Herbst stärker steigen. André Kühnlenz

Die Preise für Restaurants und Hotels gehören zu den grössten Preistreibern in der Schweiz. Bild: Urs Flueeler/Keystone

In der Schweiz hat der Preisdruck im August minimal nachgelassen. Die Jahresrate sank von 1,61% im Juli auf 1,55%, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Damit liegt die Teuerung nun schon den dritten Monat in Folge unter dem oberen Zielwert, den die Schweizerische Nationalbank mit 0 bis 2% anstrebt. Gleichwohl dürften die Währungshüter keinen Grund für eine Entspannung verspüren, denn schliesslich wird im Herbst der Beitrag der Mieten deutlich steigen.