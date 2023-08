Teuerung in Deutschland – Deutsche Inflationsrate sinkt leicht Die Inflation in Deutschland hat sich im August auf 6,1% abgeschwächt. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten jedoch einen etwas stärkeren Rückgang erwartet.

Im Juli war die Inflationsrate auf 6,2% gefallen, nachdem sie im Juni auf 6,4% gestiegen war. Bild: Sven Hoppe/dpa/Keystone

Der ersehnte deutliche Rückgang der Inflation in Deutschland ist im August ausgeblieben. Die Verbraucherpreise lagen um durchschnittlich 6,1% höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Juli war die Inflationsrate auf 6,2% gefallen, nachdem sie im Juni auf 6,4% gestiegen war. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal einen deutlicheren Rückgang auf 6,0% erwartet.

«Weiterhin ist noch zu viel Druck im Inflationskessel», sagte Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe. Preistreiber Nummer eins blieben Nahrungsmittel: Sie kosteten 9,0% mehr als ein Jahr zuvor, nach plus 11,0% im Juli. Energie verteuerte sich um 8,3 (Juli: 5,7)%, während für Dienstleistungen 5,1 (Juli: 5,2)% mehr bezahlt werden mussten. Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, die sogenannte Kerninflation, verharrte bei 5,5%.

«Der flotte Rückgang bei den Produzenten- und Einfuhrpreisen stimmt aber zuversichtlich, dass der Inflationsschub in den kommenden Monaten weiter abnimmt», sagte Volkswirt Hepperle. Die Importpreise fielen im Juli mit 13,2% zum Vorjahresmonat so stark wie seit über 36 Jahren nicht mehr. Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland bezieht, kommen sinkende Einfuhrpreise verzögert auch bei der allgemeinen Inflation an.

«Der Inflationsschub von aussen nimmt also deutlich ab, was auch für einen weiteren Rückgang der Inflationsrate spricht», sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. «Allerdings hat gleichzeitig der interne Preisdruck unter anderem durch den starken Anstieg der Löhne zugenommen, so dass das Inflationsproblem noch lange nicht gelöst ist.»

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte zum Abschluss der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg, die Inflation in Deutschland sei nicht gut für Unternehmen und Bürger. Der Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) sei daher richtig, diese prioritär zu bekämpfen. Diese versucht, mit einer Serie von Zinserhöhungen die Teuerungsrate in der Währungsunion wieder näher an die gewünschte Zwei-Prozent-Marke zu drücken. Die Regierung versuche bei allen Hilfen für die Wirtschaft so zielgerichtet vorzugehen, dass dies nicht zu einem neuen Inflationsschub führe, sagte Scholz.

Deutsche Importpreise mit größtem Einbruch seit 1987

Die deutschen Importpreise sind im Juli wegen billigerer Energie so stark gefallen wie seit über 36 Jahren nicht mehr. Die Einfuhren verbilligten sich um durchschnittlich 13,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Das sei der stärkste Preisrückgang seit Januar 1987. «Ausschlaggebend für den aktuellen Rückgang ist wie schon in den Vormonaten vor allem ein Basiseffekt durch die hohen Preissteigerungen im Vorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine», hiess es dazu. Bereits im Juni (-11,4%) und im Mai (-9,1%) hatten sich dadurch die Einfuhren merklich verbilligt. Von Juni auf Juli sanken die Preise um 0,6%. Hier hatten Ökonomen eine Stagnation erwartet.

Im Juli fielen die Energieeinfuhren um 47,4% günstiger aus als ein Jahr zuvor. Ein Grund dafür sind sinkende Preise für importiertes Erdgas: minus 58,7%. Erheblich günstiger waren zudem Strom (-75,4%), Steinkohle (-63,7%), Mineralölerzeugnisse (-31,4%) sowie Erdöl (-33%). Die Preise für importierte Konsumgüter zogen dagegen um 1,2% an.

Mehr bezahlt werden musste auch für Nahrungsmittel aus dem Ausland: Hier lag der Aufschlag bei 3,9%. Besonders stark zogen die Preise für Obst- und Gemüseerzeugnisse (+8,8%), Getränke (+6,1%) sowie für Fleisch und Fleischerzeugnisse (+5,6%) an. Dagegen waren Milch und Milcherzeugnisse 11,5 % preiswerter als vor einem Jahr. Teurer waren Kraftwagen und Kraftwagenteile (+4,9%) sowie Maschinen (+3,6%), während sich Vorleistungsgüter um 9,5% verbilligten - darunter Düngemittel sowie Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen.

Ökonomenstimmen zur Inflation in Deutschland

Claus Niegsch, DZ Bank: «So erfreulich diese Entwicklung ist, bedeutet das letztendlich immer noch, dass Güter und Dienstleitungen im Vergleich zum Vorjahr spürbar teurer sind. Die Konsumenten werden also nach wie vor jeden Euro zweimal umdrehen, auch wegen der immer noch stark steigenden Lebensmittelpreise. Unternehmen müssen weiter mit zunehmenden Kosten rechnen. Immerhin fielen die heute ebenfalls veröffentlichten Importpreise für den Juli aber merklich rückläufig aus. Das liegt zwar vor allem am hohen Vorjahresniveau, lässt aber für die nächsten Monate hoffen.»

Friedrich Heinemann, ZEW-Institut: «Die Inflation in Deutschland erweist sich als zählebig. Der geringe Rückgang im Sommer ist enttäuschend. Bei der um Energie und Lebensmittel bereinigten Kerninflation ist der erwartete Rückgang sogar völlig ausgefallen. Ursache dafür ist, dass der lohnkostengetriebene Inflationsdruck in Deutschland sehr hoch bleibt.» (…) «Die Inflation ist derzeit sogar zweistellig bei Handwerkerleistungen, bei Pauschalreisen oder auch bei den Kosten von Pflegeheimen. Das bedeutet, dass der Kaufkraftschwund für die meisten Menschen real spürbar ist und stark ins Auge sticht. Dieser Zustand führt zu einer anhaltenden Verunsicherung und nährt die Sorge um Wohlstandsverluste. Eine solche Entwicklung spricht dagegen, dass der private Konsum in absehbarer Zeit wieder eine Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung werden könnte.»

Fritzi Köhler-Geib, KFW: «Die Bekämpfung der Inflation ist eine zähe Angelegenheit. Die deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher sehen sich vor eine harte Geduldsprobe gestellt. Inzwischen liegt die Jahresteuerung seit mehr als 2 Jahren deutlich über den angestrebten zwei Prozent und zehrt an der Kaufkraft. Aber langsam wendet sich das Blatt. Kräftige Lohnzuwächse sorgen für mehr Geld im Portemonnaie und im September ist endlich mit einem substanziellen Rückgang des Verbraucherpreisanstiegs zu rechnen, wenn die Entlastungspakete des Vorjahres aus der Vergleichsbasis fallen. Das dürfte der lahmenden Konjunktur Rückhalt verleihen.»

Jens-Oliver Niklasch, LBBW: «Der Rückgang war etwas geringer als erwartet. Davon abgesehen hatte sich ja schon abgezeichnet, dass ein deutlicher Rückgang der Inflation wegen des vorjährigen Entlastungspakets erst im September zu verzeichnen sein dürfte. Dennoch lässt die Zahl vermuten, dass uns das Problem der Inflation noch geraume Zeit beschäftigen wird. Derzeit treiben vor allem Nahrungsmittelpreise und Dienstleistungen die Inflation.»

Jörg Zeuner, Union Investment: «Die Inflation in Deutschland bleibt im August hoch. Ein zügigerer Rückgang wird einerseits durch die zuletzt gestiegenen Energiepreise verhindert, anderseits durch die nach wie vor solide Situation am Arbeitsmarkt. Diese führt nämlich zu einer ordentlichen Lohndynamik und hat durch den starken Sommertourismus weitere Unterstützung erfahren. Dass die Preise für viele Güter in den letzten Monaten weniger stark gestiegen sind als noch im vergangenen Jahr, zeigt, dass die schwache Konjunktur ihre Spuren hinterlässt. Angebot und Nachfrage finden allmählich wieder in eine Balance.»

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: «Die Talfahrt der Inflation setzt sich fort, es bleibt aber holprig. Basiseffekte spielen dabei weiterhin eine wichtige Rolle wie auch die jüngst gestiegenen Energiepreise. Es ist noch zu viel Druck auf dem Inflationskessel, das zeigt auch der Stillstand bei der Kernrate. Der flotte Rückgang bei den Produzenten- und Einfuhrpreisen stimmt zuversichtlich, dass der Inflationsschub in den kommenden Monaten weiter abnimmt.»

Jörg Krämer, Commerzbank: «Die Inflation ist im August nur wenig gesunken, weil sich Benzin und Heizöl gegenüber Juli verteuert haben. Aber im September dürfte die Inflationsrate um schätzungsweise 1,5 Prozentpunkte zurückgehen, weil dann der Effekt des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts aus dem Vorjahresvergleich herausfällt. Bis zum Jahresende dürfte die Teuerungsrate weiter nachlassen. Aber die rasch steigenden Löhne dürften die Preise für Dienstleistungen anschieben und die unterliegende Inflation recht hochhalten. Das Inflationsproblem ist noch lange nicht gelöst.»

REUTERS

