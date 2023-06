Der Buchtitel von Don Thompson referenziert das Kunstwerk «The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living» (Deutsch: Die physische Unmöglichkeit des Todes in der Vorstellung eines Lebenden) aus dem Jahr 1991 des Briten Damien Hirst. Nach dem Erfolg des ersten in Formaldehyde eingelegten Hais kreierte Hirst weitere ähnliche Kunstwerke, wie das hier abgebildete «The Immortal», die allerdings besser geplant worden sind als der erste Versuch: Der 12-Mio.-$-Hai musste 2006 ausgetauscht werden, weil das Original begann, sich aufzulösen.

Bild: Lionel Cironneau/AP Photo/Keystone