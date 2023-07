Gelesen – «The New Kazakhstan: Steering the Steppe Amid a Global Storm» Wie Kasachstan sich zwischen den globalen Supermächten behaupten will. Carla Palm

Kasachstan öffnet sich und ist auf gutem Weg, seine autoritäre Staatsform endgültig hinter sich zu lassen. Die im grössten Land Zentralasiens schlummernde wirtschaftliche Kraft ist den Supermächten China und USA sowie Russland und Europa nicht entgangen. Sie versuchen, Kasachstan auf ihre Seite zu ziehen. So lautet die Ausgangslage des gerade auf Englisch erschienenen Buches «The New Kazakhstan: Steering the Steppe Amid a Global Storm». Herausgeber der Sammlung von acht wissenschaftlichen Essays ist Marc Uzan vom Reinventing Bretton Wood Committee, ein amerikanischer Thinktank, der sich mit den weltweiten Finanzsystemen auseinandersetzt.

Das Vorwort kommt von Starökonom Nouriel Roubini, der gleich zu Beginn rät, Kasachstan solle sich an keine der genannten geopolitischen Player binden. Das Potenzial des Landes sei einfach zu wertvoll, als dass es nur einer Macht in die Hände fallen sollte. So verfüge Kasachstan über riesige Rohstoffressourcen, und seine Landwirtschaft wäre in der Lage, mehr als 1 Mrd. Menschen problemlos zu versorgen. Vieles, mahnt Roubini, hängt nun an Präsident Kassym-Schomart Tokajew und seinem Reformprogramm.

Auch alle anderen Autoren sind sich einig, dass Kasachstan der führende Staat in der Mitte Eurasiens werden könnte. Die wohl fundierteste Analyse legt Hans Holzhacker, Chefökonom am CAREC Institute in Urumqi (China) vor, der einen Blick auf den Technologie- und Transportsektor wirft. Beide seien entscheidend für die Weiterentwicklung der gesamten Region.

Spannend wird es, wenn Steven Pueppke von der Michigan State University von der Fischindustrie in Kasachstan schwärmt. Während der Sowjetzeit wurden der Fischfang aus Süss- und Salzwasserseen sowie die Fischzucht im Land markant ausgebaut. Mit der Unabhängigkeit geriet der Sektor jedoch in Vergessenheit. Die Regierung plant nun, die Fischernte bis 2030 zu verfünffachen, was aber gemäss Pueppke nur mit Investitionen von aussen gelingen kann.

Auch für die Schweiz ist Kasachstan ein wichtiger Partner. Diese Woche besuchte Bundesrat Ignazio Cassis das Land. Dabei wurde interessanterweise auch über die Bewirtschaftung grenzüberschreitender Flüsse in Zentralasien debattiert. «The New Kazakhstan» ist ein zwar ein anspruchsvoller, aber wichtiger Guide für eine Welt, die in Europa gerade erst entdeckt wird.

Details zum Buch Infos einblenden Titel: «The New Kazakhstan. Steering the Steppe Amid a Global Storm»

Herausgeber: Marc Uzan

Verlag: Reinventing Bretton Wood Committee

Erstmals erschienen: 2023

Anzahl Seiten: 246

Preis: demnächst im Handel erhältlich

Quelle: thenewkazakhstanbook.com

