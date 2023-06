Getestet – ThinkPhone Mit dem Smartphone kommen zwei Bereiche von Lenovo endlich zusammen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Thorsten Riedl

Dank einer Gratissoftware lässt sich das ThinkPhone einfach mit einem Windows-Rechner koppeln und zeigt dort eingehende Nachrichten vom Smartphone an. Bild: ZVG

Die Idee ist so naheliegend, dass es verwundert, wieso Lenovo nicht bereits vorher draufgekommen ist: Schon 2004 hat das damals weithin unbekannte chinesische Unternehmen die PC-Sparte von IBM übernommen und damit auch die vielfach gelobte Laptop-Serie namens Thinkpad. Zehn Jahre später ist Motorola zu Lenovo gekommen, bekannt für hochwertige Smartphones. Doch erst jetzt vereint das ThinkPhone das Beste aus beiden Welten.



Das Schönste am ThinkPhone fällt gleich nach dem Auspacken auf: Endlich einmal wieder ein Smartphone, das ohne Hülle gut ausschaut – und robust wirkt. Die Rückseite des Gerätes ist aus Aramid-Fasern gefertigt, die stärker als Stahl, aber zugleich leicht sein sollen. Die Vorderseite wird durch das jüngste Gorilla-Glas geschützt. Mit nur 189 Gramm trägt sich das ThinkPhone angenehm in der Hand. Das Gerät soll staubige und feuchte Umgebungen problemlos aushalten. Das ThinkPhone richtet sich an Geschäftskunden. So gibt es jede Menge Smartphones, die sich besser zum Fotografieren oder Spielen eignen. Das Lenovo-Gerät punktet dafür andernorts.

Dank der Software ReadyFor arbeitet das Gerät harmonisch mit Windows-Rechnern zusammen, so wie man das von iPhone und MacBook kennt. Man könnte sogar Maus, Tastatur und Monitor an das Lenovo-Smartphone anschliessen und hätte damit einen brauchbaren Notfall-PC. Gefallen haben im Test die Qualität des farbstarken Oled-Displays, ein Chip, der gängige Anwendungen ohne Ruckeln antreibt und ein Android-Betriebssystem, auf das ab Werk keine überflüssigen Apps aufgespielt sind wie bei Samsung, Xiaomi & Co. Auf der linken Seite des Geräts findet sich ein zusätzlicher Knopf, um Apps schnell zu starten. Dazu versteht sich das ThinkPhone auf die von Motorola bekannten Gesten, beispielsweise startet die Kamera-App, wenn das Gerät einmal geschüttelt wird. Praktisch.

Der Akku hielt im Testzeitraum problemlos auch mal zwei Tage durch. Firmenkunden können Services zu den Geräten hinzubuchen, beispielsweise um die Sicherheit zu erhöhen. Das schlägt sich im Preis nieder. 800 Fr. verlangt Lenovo für das ThinkPhone, teurer beispielsweise als ein aktuelles Galaxy S23 von Samsung. Wer mehr Wert auf die Funktionen für Produktivität als auf die Unterhaltung legt, wird vom ThinkPhone dennoch nicht enttäuscht sein.



Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.