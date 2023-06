Börsengang Nucera – Thyssen drückt bei Börsengang von Wasserstofftochter aufs Tempo Der Industriekonzern will den seit langer Zeit geplanten Teilbörsengang voranbringen. Es gebe aber noch keine Entscheidung, und die Pläne könnten nochmals verschoben werden.

Nucera gehört zu 66% ThyssenKrupp und zu 34% dem italienischen Konzern De Nora. Bild: ZVG/Thyssenkrupp Nucera

Der Industriekonzern Thyssenkrupp will Insidern zufolge den seit langer Zeit geplanten Teilbörsengang der Wasserstofftochter Nucera auf den Weg bringen. Die Absichtserklärung, Intention to Float (IPO), könnte bereits kommende Woche erfolgen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe aber noch keine Entscheidung und die Pläne könnten je nach Marktumfeld nochmal verschoben werden, sagte eine andere. Thyssenkrupp lehnte eine Stellungnahme ab.

Reuters hatte im April berichtet, dass Nucera im Juni an die Börse gehen soll. Thyssenkrupp hatte den Schritt bislang nicht gewagt und auf das schwierige Marktumfeld verwiesen. Man könne aber jederzeit loslegen. Inzwischen bereiten auch andere europäische Unternehmen Börsengänge vor, darunter der Sodahersteller WE Soda und der Zahlungsabwickler CAB Payments.

Nucera gehört zu 66% Thyssenkrupp und zu 34% dem italienischen Konzern De Nora. De Nora war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Thyssenkrupp hatte angekündigt, eine Mehrheit zu behalten. Nach früheren Angaben sollte die Emission dem Unternehmen 600 Mio. € frisches Kapital bringen.

Experten haben den Wert des Unternehmens mit Hauptsitz in Dortmund auf 2 bis 5 Mrd. € geschätzt. Nucera entwickelt Elektrolyseure, die für die Produktion von grünem Wasserstoff benötigt werden, der wiederum eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt.

REUTERS

