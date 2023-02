Aktie im Blickpunkt – ThyssenKrupp kämpft mit Preisdruck Die Aktien des deutschen Industriekonzerns fallen nach Zahlen um 6,8%. Tiefere Verkaufspreise schmälern den Quartalsgewinn um ein Drittel. Lea Schüpfer

Der Industriekonzern steckt im Wandel hin zu einer Gruppe selbstständiger Technologieunternehmen. Bild: ZVG ThysenKrupp

ThyssenKrupp schreibt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 ein Ergebnis vor Zinsen (Ebit) in Höhe von 254 Mio. €, 33% weniger als in der Vorjahresperiode. Nach Anteilen Dritter resultiert ein Gewinn von 75 Mio. €, was wiederum einem Rückgang von 29% entspricht. Das teilte der deutsche Industriekonzern am Dienstag mit.