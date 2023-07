Börsendebüt – ThyssenKrupp Nucera startet mit Kursgewinnen Die Aktien der TyssenKrupp-Tochtergesellschaft sind seit heute an der Frankfurter Börse kotiert und haben gleich einen Kursgewinn erzielt.

«Apollo» ist sicher gelandet. Die Wasserstoff-Tochter von Thyssenkrupp, Nucera, hat ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Intern firmierte das Projekt unter dem Codewort Apollo, worauf Nucera-Chef Werner Ponikwar am Freitag auf dem Frankfurter Börsenparkett anspielte: «Wir feiern unsere Mondlandung.» Schon der erste Kurs lag mit 20.20 € über dem Ausgabepreis von 20 €, bei Managern und Investmentbankern brandete erleichterter Beifall auf. Danach hob das Nucera-Papier um bis zu 19,5% auf 23.90 € ab. Nucera ist ein Hoffungsträger des Essener Industriekonzerns. Die bewährte Technik der Chloralkali-Elektrolyse lässt sich auf Wasserstoff übertragen, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielt.

«Wir haben ihnen die unternehmerische Freiheit gegeben, und jetzt ist ein Milliarden-Unternehmen daraus geworden», sagte der neue Thyssenkrupp-Chef Miguel López, der kurz nach Amtsantritt grünes Licht für den Börsengang gegeben hatte – obwohl seit fünf Monaten kein deutsches Unternehmen den Sprung an den Aktienmarkt gewagt hatte. Die Thyssenkrupp-Aktie legte am Freitag prompt 4,2% zu. Lopez› Vorgängerin Martina Merz hatte den Schritt wegen der schwächelnden Konjunktur nach der russischen Invasion in der Ukraine mehrfach verschoben. Am Freitag wurde Nucera mit bis zu drei Milliarden Euro bewertet. Die Emission brachte 605 Mio. € ein. Mehr als 500 Mio. davon gehen an Nucera selbst.

Das Geld will das Unternehmen aus Dortmund mit gut 600 Mitarbeitern vor allem in den Ausbau des Elektrolyse-Geschäfts stecken. Mit Elektrolyse-Anlagen kann im grossen Massstab grüner Wasserstoff produziert werden. Bisher lässt das Unternehmen die Anlagen bauen, künftig könnten Schlüssel-Komponenten auch selbst hergestellt werden, wie Finanzvorstand Arno Pfannschmidt der Nachrichtenagentur Reuters sagte. «Wir sind hochzufrieden mit dem Ausgabepreis, der uns genügend Spielraum gibt», sagte Nucera-Chef Ponikwar, der in weissen Turnschuhen mit violetten Schnürsenkeln, den Unternehmensfarben, vor der Kurstafel stand. Nucera werde sich zunächst auf die Erschliessung des Marktes in Europa und den USA konzentrieren.

«Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt im Transformationsprozess der gesamten Thyssenkrupp-Gruppe», sagte Lopez. Der Konzern will auch andere Bereiche neu aufstellen, so das Stahlgeschäft und die Tochter Thyssenkrupp Marine Systems. Bei Nucera will Thyssenkrupp langfristiger Aktionär bleiben. Der Konzern hat nur Nucera-Aktien für gut 50 Mio. € verkauft und seinen Anteil auf 50,2 von 66% abschmelzen lassen. Der italienische Partner De Nora bleibt mit mindestens 25,9% beteiligt.

Die begleitenden Investmentbanken hatten den Börsengang mit zwei Ankerinvestoren abgesichert. An den saudi-arabischen Staatsfonds PIF und einen Nachhaltigkeitsfonds der französischen Bank BNP Paribas gingen zusammen 39% der Aktien. Diese Papiere stehen vorerst nicht für den Handel zur Verfügung. Im Streubesitz sind tatsächlich nur knapp 15% der Nucera-Aktien. Auch sonst hätten vor allem Investoren zugegriffen, die sich auf die Energiewende spezialisiert haben, sagte ein Banker.

«Das Unternehmen muss zwar noch profitabel werden, aber die Investoren setzen auf die Technologie der Firma und die starken Wachstumsaussichten für grünen Wasserstoff», sagte Christof Muerb von der Deutschen Bank, die den Börsengang zusammen mit dem US-Institut Citi organisiert hat. Die gegenwärtigen Verluste seien vor allem in den Kosten zum Kapazitätsausbau begründet, sagte Finanzchef Pfannschmidt. Der Umsatz mit Wasserstoffanlagen soll im nächsten Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) auf 600 bis 700 Mio. € wachsen, 2024/25 sind 850 bis 950 Mio. € geplant. Dann werde Nucera auch schwarze Zahlen schreiben.

Börsenkandidaten und Investmentbanker hoffen, dass der Erfolg der ersten Neuemission in Frankfurt seit dem Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos im Februar Anlegern wieder Vertrauen gibt. Als «Eisbrecher» tauge Nucera angesichts der speziellen Investorenbasis aber wohl nicht, sagte ein Banker. Für Herbst peilen einige Unternehmen den Gang an die Börse an, allen voran der Pharmaverpackungshersteller Schott Pharma.

Daten und Fakten zu Nucera Infos einblenden Entstehung: Das Unternehmen ging aus der Thyssenkrupp-Tochter Uhde Chlorine Engineers (UCE) hervor, die Anfang 2022 in Nucera umbenannt wurde. Der Name setzt sich aus «new», «UCE» und «era» zusammen. Er soll den Aufbruch in eine neu Ära der Innovation, Transformation und grünen Energie symbolisieren. Das Unternehmen: Nucera entwickelt für Kunden weltweit Elektrolyse-Anlagen, mit denen im grossen Massstab grüner Wasserstoff produziert werden kann. Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und dem Klimaschutz. Er kann etwa in der Chemie- und Stahlindustrie für eine klimafreundliche Produktion eingesetzt werden oder in Kraftwerken als Ersatz von Erdgas. Nucera entwirft für die Kunden die Anlagen. Gebaut werden sie von anderen Firmen, zum Beispiel von Thyssenkrupps italienischem Nucera-Partner De Nora. Mitarbeiter: Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter, davon rund die Hälfte in Deutschland. Firmensitz ist Dortmund. Konkurrenten: Zu den Konkurrenten gehören das norwegische Unternehmen Nel ASA, die britische ITM Power und das französische Unternehmen McPhy Energy SA. Kennziffern: Nucera erzielte im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende September) insgesamt einen Umsatz von 306 Mio. € und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 13,3 Mio. €. Der Umsatz im Bereich alkalische Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff lag bei 128 Mio. €. Prognose: Vor allem der Bereich alkalische Wasserelektrolyse soll wachsen: Im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 auf 600 bis 700 Mio. € und 2024/25 auf 850 bis 950 Mio. €. Im operativen Geschäft soll die Sparte um das Geschäftsjahr 2024/25 herum anfangen, Gewinne zu schreiben.

