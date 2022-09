Wissenslücken bei Altersvorsorge – Tiefschlag für 3a-Vermögen Der Anspruch auf Altersrenten deckt bestenfalls 60% des vorherigen Erwerbseinkommens. Die Lücke mit 3a-Wertschriftenfonds zu füllen, ist nun zum Risiko geworden.

Thomas Hengartner

Mehr als 26 Mrd. Fr. Vorsorgegelder waren zu Jahresbeginn in 3a-Wertschriftenfonds angelegt. Jetzt hat es wohl mehr als 10% Buchverluste abgesetzt. Bild: PM Images/Getty Images

«Investieren ist das neue Sparen», lautete das Motto, mit dem Banken eben noch die Umschichtung von Vorsorge-3a-Kontogeldern in Wertschriftenfonds förderten. Nun haben die Anlagegefässe der dritten Vorsorgesäule dieses Jahr wie andere gemischt investierte Anlagefonds an Wert verloren. Denn Aktien und Anleihen haben wegen der Zinsnormalisierung gleichzeitig ähnlich grosse Kursrückschläge erlitten.



Der von Raiffeisen-Kunden meistgenutzte 3a-Fonds Futura Pension Invest Balanced weist per Ende August eine Nettoperformance von –15,4% aus, wie die Medienstelle mitteilt. Über die letzten fünf Jahre hinweg steht die annualisierte Nettoperformance bei +0,2%, über zehn Jahre betrachtet bei +2,9%. Bei UBS ist der meistgenutzte 3a-Fonds Vitainvest World 50 Sustainable bis August dieses Jahres vor Kommissionsbelastung 12% im Minus bzw. über fünf Jahre noch jahresdurchschnittlich brutto 1,5% im Plus.